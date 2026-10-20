Cutremurul din Vrancea a reaprins temerile. Ce spune seismologul Gheorghe Mărmureanu despre un posibil dezastru

După cutremurul cu magnitudinea de 4,8 produs în zona seismică Vrancea, seismologul Gheorghe Mărmureanu a comentat posibilitatea producerii unui viitor seism major în România. Declarațiile sale vin în contextul intensificării interesului public față de activitatea seismică din regiune, după mișcarea tectonică resimțită în mai multe zone ale țării.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), în data de 19 octombrie 2026, la ora 11:51:57, s-a produs un cutremur cu magnitudinea ml 4,8 la o adâncime de 124,1 kilometri, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la 54 de kilometri sud de Buzău, 58 de kilometri est de Brașov, 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 de kilometri nord de Ploiești, 72 de kilometri sud de Focșani și 90 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Ce spune seismologul Gheorghe Mărmureanu despre un posibil dezastru

În intervenția sa televizată, Gheorghe Mărmureanu a explicat că anumite caracteristici ale cutremurelor vrâncene pot reprezenta indicii despre intensitatea unui seism.

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic. Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime. Ori, acolo unde sunt ele, o parte din energie se consumă pe drum, dar totuși nu întotdeauna, viitorul mare cutremur, care cred că va fi cu efecte puternice în aceste zone: Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea.”

Specialistul a precizat că impactul unui eventual cutremur major depinde de mai mulți factori, printre care adâncimea la care se produce ruptura, orientarea planului de rupere și magnitudinea evenimentului seismic. În opinia sa, acest tip de seism ar putea avea efecte importante în mai multe regiuni ale țării, însă momentul producerii sale nu poate fi estimat cu precizie.

„Depinde, depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi, depinde ce magnitudine va avea. Dar înseamnă mulți ani, nu pot să știu dacă e 50, e 40. 40 nu poate să mai fie, că deja… Dar poate să fie 50 sau 100. Vă spun cinstit, la 100 de ani eu nu aș vrea să fie, pentru că ar fi dezastru.”

În aceeași intervenție, Gheorghe Mărmureanu a făcut referire și la date istorice privind posibilitatea producerii unor fenomene neobișnuite la Marea Neagră. Acesta a amintit existența unor informații care indică apariția unui tsunami la începutul secolului trecut, fără a exista însă suficiente dovezi privind producerea unor evenimente seismice catastrofale în regiune.

„Avem niște date că, în 1901, pe 30 martie, a fost un tsunami care ar fi generat 3-4 m la Mangalia. Alte date nu mai avem. Sunt valori, pentru că acolo este falia mare care iese în Marea Neagră. Nu avem date care să spună că la Marea Neagră au fost cutremure atât de catastrofale”, a declarat profesorul Gheorghe Mărmureanu la România TV.

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