Alertă cu bombă în timpul unui zbor Austrian Airlines deasupra României! Piloții au aterizat de urgență

Un avion Austrian Airlines care efectua cursa Tel Aviv–Viena a aterizat de urgență duminică seară pe aeroportul din Sofia, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă în timpul zborului. La bord se aflau 57 de persoane, iar aeronava a ajuns în siguranță la sol.

Incidentul a avut loc în timpul zborului OS82, operat cu un Airbus A320. Potrivit autorităților bulgare, amenințarea a fost primită în timp ce aeronava se afla în apropierea graniței dintre Bulgaria și România, iar echipajul a decis devierea cursei către capitala Bulgariei.

Alertă cu bombă în timpul unui zbor Austrian Airlines deasupra României

Forțele Aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava până la aterizare. Ministerul Apărării de la Sofia a precizat că intervenția s-a desfășurat în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, în coordonare cu Centrul NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania.

Conform datelor de monitorizare a traficului aerian, avionul a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21:10, înainte de a-și modifica traseul și de a se îndrepta către Sofia. În timpul zborului a fost activat codul de urgență folosit pentru semnalarea unei situații speciale către controlorii de trafic aerian.

Piloții au aterizat de urgență

Aeronava a aterizat pe aeroportul din Sofia la ora 21:42, după aproximativ două ore și jumătate de la decolarea din Tel Aviv. La bord se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului, respectiv doi piloți și patru însoțitori de bord.

Toate persoanele au fost debarcate în siguranță, iar echipele specializate au început verificările aeronavei pentru a stabili dacă la bord exista un dispozitiv exploziv. Purtătoarea de cuvânt a Austrian Airlines, Anita Kiefer, a confirmat incidentul și a transmis că prioritatea companiei rămâne siguranța pasagerilor și a echipajului.

Reprezentanții operatorului aerian au anunțat că, după finalizarea controalelor de securitate, pasagerii urmau să fie transferați pe alte zboruri către destinațiile lor, notează Mediafax.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a constituit un grup operativ pentru gestionarea situației, iar autoritățile competente au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a fost transmisă amenințarea cu bombă. Presa israeliană a relatat că printre pasageri se afla și o delegație de tineri care urmează să susțină intervenții în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

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