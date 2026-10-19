Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost arestat. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului

Studenta româncă Carla Georgescu, găsită moartă în camera sa de cămin din Anglia la începutul acestui an, ar fi fost ucisă de tatăl său vitreg, principalul suspect în ancheta desfășurată de autoritățile britanice.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat și, potrivit informațiilor prezentate în instanță, nu a negat acuzația atunci când polițiștii l-au reținut.

Tatăl vitreg al Carlei Georgescu a fost arestat

În momentul arestării, suspectului i s-a comunicat:

„Eşti arestat sub suspiciunea de omor. Pentru uciderea Carlei Georgescu în Preston.”

Conform informațiilor apărute în timpul procesului, bărbatul a rămas impasibil în fața oamenilor legii.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe suspect deplasându-se pe stradă cu o pătură pe cap, aparent pentru a-și ascunde identitatea. Anchetatorii au refăcut traseul și acțiunile sale după moartea tinerei pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Carla Georgescu era studentă în anul al doilea la Psihologie și a fost găsită fără viață chiar în ziua în care împlinea 20 de ani. Moartea sa a declanșat o investigație complexă, iar procurorii susțin că au descoperit mai multe probe care indică o obsesie a tatălui vitreg față de tânără.

Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului

Printre materialele aflate în posesia anchetatorilor se numără fotografii ale Carlei care ar fi fost modificate ulterior pentru a avea conținut imoral, precum și videoclipuri indecente. De asemenea, procurorii au prezentat informații despre existența unei păpuși în mărime naturală, realizată de suspect, și îmbrăcată cu o cămașă de noapte a tinerei. Aceștia susțin că bărbatul ar fi întreținut relații intime cu respectiva păpușă.

Anchetatorii încearcă să stabilească și motivul care ar fi stat la baza crimei. Potrivit ipotezei prezentate în anchetă, suspectul ar fi fost gelos din cauza faptului că tânăra urma să se întâlnească în România cu un băiat cunoscut pe internet. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs moartea studentei.

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