Românul condamnat pentru incendierea proprietăților lui Keir Starmer, deportat din Marea Britanie. Ce rol a avut în atacuri

Stanislav Carpiuc, cetățeanul român condamnat pentru implicarea într-un complot care a vizat incendierea unor proprietăți asociate fostului premier britanic Keir Starmer, a fost deportat din Regatul Unit. Bărbatul a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare, după ce anchetatorii au stabilit că l-a sprijinit pe un alt participant la atacuri, desfășurate în nordul Londrei în mai 2025.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Stanislav Carpiuc a participat la planul alături de cetățeanul ucrainean Roman Lavrynovych, condamnat la șapte ani de închisoare. Acesta din urmă ar fi executat atacurile la indicațiile unei persoane necunoscute, care utiliza pe Telegram numele de utilizator El Money și vorbea limba rusă.

Anchetatorii au stabilit că presupusul coordonator le-ar fi promis participanților o recompensă de 3.000 de lire sterline, plătită în criptomonede, în schimbul incendierilor filmate, care urmau să ajungă în atenția presei. În acest plan, românul ar fi avut rolul de a-și încuraja prietenul și de a-l ajuta să transforme criptomonedele primite în bani obișnuiți.

În cadrul procesului desfășurat la tribunalul penal Old Bailey, au fost prezentate informații potrivit cărora persoana care ar fi coordonat acțiunile putea avea legături cu o rețea de sabotaj asociată mediului rusofon.

„Acesta a fost un atac abominabil, iar condamnarea și încarcerarea acestor bărbați ar trebui să transmită un mesaj clar oricui este orbit de promisiunea banilor veniți de la străini. Veți fi prinși și veți înfrunta consecințe severe. Această persoană a fost acum deportată din Regatul Unit.”

Ce proprietăți au fost vizate de atacuri

Incidentele s-au petrecut în trei etape, în perioada 8-12 mai 2025. Mai întâi, a fost incendiat un autoturism Toyota RAV4 care îi aparținuse anterior lui Keir Starmer. Ulterior, au fost atacate două locuințe legate de acesta, una în care locuise în trecut și alta aflată încă în proprietatea sa, ocupată de cumnata lui și familia acesteia.

Din fericire, în momentul incendiului din ultima locuință nu se afla nimeni în interior, astfel că nu au fost raportate victime.

Ministerul britanic de Interne a confirmat deportarea lui Carpiuc, precizând că persoanele îndepărtate din Regatul Unit se confruntă cu restricții privind revenirea în țară.

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