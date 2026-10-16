Fosta vedetă PRO TV care a trăit cu doar 50 de lei pe săptămână: „Mâncam o singură dată pe zi”

Fosta vedetă PRO TV care a trăit cu doar 50 de lei pe săptămână: „Mâncam o singură dată pe zi”
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Vedeta ProTV care a trăit cu doar 50 de lei pe săptămână/ sursă foto: social media
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Colaborarea dintre Mircea Solcanu și Pro TV s-a încheiat în urmă cu aproximativ 10 ani. Ieșirea bruscă din lumina reflectoarelor și realitatea de a fi șomer, fără niciun ban, au reprezentat una dintre cele mai importante lecții din viața sa. Prezentatorul TV s-a temut că va muri de foame, însă apropierea de Divinitate i-a oferit cel mai solid sprijin. În cele din urmă, el a înțeles că despărțirea de televiziune s-a produs la momentul potrivit.

Mircea Solcanu a trăit cu 50 de lei pe săptămână

Mircea Solcanu a mărturisit că, după despărțirea de Pro TV, au existat luni în care a fost nevoit să trăiască cu doar 50 de lei pe săptămână și să mănânce o singură dată pe zi. Trecând prin această cumpănă, fostul prezentator a avut noroc de prieteni cu suflet mare, care l-au ajutat, l-au îmbrăcat și i-au făcut viața mai ușoară.

„Ca mine sunt mulți oameni în România. Unii nu au nici măcar acest venit și trăiesc greu. Imaginați-vă că am reușit să dau și altora, chiar dacă uneori am trăit cu 50 de lei pe săptămână. Mâncam o singură dată pe zi. Totul se învață. Mâine, dacă vine războiul, sunt pregătit să îndur foamea, izolarea, traiul greu, trădarea.

Rita Mureșan și Ionela Bănărescu, producătorul general de la „Poveștiri adevătate”, au fost singurele din showbiz care m-au căutat. În rest, m-au căutat colegii de clasă din liceu. Ei sunt cei care m-au scos în oraș, m-au îmbrăcat și simplul fapt că vorbeam a contat enorm. Dumnezeu poartă de grijă, dar asta nu ai cum să o crezi fără o credință asemănătoare unui copil”, a spus Mircea Solcanu pentru Viva!

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Cabral și Mircea Solcanu au fost colegi de platou/ sursă foto: social media

Mircea Solcanu: „M-am panică că voi muri de foame”

Mircea Solcanu recunoaște că trecerea de la statutul de angajat la șomer i-a provocat gânduri de incertitudine și teamă. Privind în urmă, el consideră însă că despărțirea de Pro TV a fost unul dintre cele mai bune lucruri care i se puteau întâmpla. În acea perioadă, mama lui avea cea mai mare nevoie de prezența sa, fără ca el să știe că acei ani aveau să fie ultimii petrecuți împreună.

„La început, m-am panicat că voi muri de foame. Nu mi-ar fi fost greu să cer, dar nu mi-am dorit niciodată să devin «povară» pentru ceilalți. Impactul a fost doar în capul meu, pentru că Dumnezeu mi-a purtat de grijă până la detalii. Mă gândesc acum că trebuia să ajung în situația asta, pentru a construi o relație bazată pe încredere cu Domnul. M-a purtat printr-un «deșert», să învăț încrederea și să-mi demonstreze cu fapte că numai pe El mă pot bizui.

Ruperea de PRO TV a fost cel mai bun lucru din perspectiva faptului că am avut timpul necesar pe care să-l petrec cu mama, neștiind atunci că sunt ultimii ani împreună”, a spus Mircea Solcanu.

Ani la rând, Mircea Solcanu și Cabral au fost apreciați pentru energia și naturalețea pe care o aveau în emisiuni. Glumele, replicile spontane și chimia dintre ei au devenit un simbol al profesionalismului și dedicării în fața camerelor de filmat. Colaborarea dintre Mircea Solcanu și Cabral la Pro TV a durat aproape un deceniu și a fost una dintre cele mai apreciate din televiziunea românească.

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