Ce pensie are Mircea Solcanu. Cât primește de la statul român, de fapt

După o pauză de mai bine de 10 ani de la aparițiile televizate, Mircea Solcanu a revenit în atenția publicului. Invitat în cadrul unui podcast, fostul prezentator al emisiunii „Poveștiri adevărate”, a fost, de data aceasta, chiar el personajul principal dintr-o serie de povești despre viața sa actuală.

Mircea Solcanu revine în atenția publicului cu o serie de „Poveștiri adevărate” despre viața sa. Invitat în podcastul lui Bursucu, fostul moderator TV, în prezent crainic la Radio Constanța, a mărturisit că de 12 ani trăiește cu un venit lunar care, pentru mulți, echivalează cu suma cheltuită la o singură masă la restaurant.

Ce pensie are Mircea Solcanu, fostul prezentator de la Acasă TV

În prezent, Mircea Solcanu trăiește cu o pensie de 1.280 de lei + indemnizația de handicap, în valoare de 800 de lei, plus salariul de 2.000 de lei de la radio CFM Constanța, unde are propria emisiune, în fiecare luni seară.

Mircea Solcanu: Trăiesc și acum cu 1.280 de lei pensie. Lei! Primesc și indemnizație de handicap. Cred că e 800 de lei plus salariul de la radio, de 2.000 de lei”. Bursucu: „4.000 de lei în total” Mircea Solcanu: „Dar asta acum, asta o fac de două luni. Stai puțin, că eu de 12 ani trăiesc cu sumele alea. Fără ăia 2.000 de lei” Bursucu: „Cu 2.080? Ăia 2.000 de lei deja sunt bonus” Mircea Solcanu: „Da, eu chiar simt asta”

După calculul lui Bursucu, suma totală cu are trăiește Mircea Solcanu de aproximativ două luni, de când s-a angajat la radio în Constanța, este de 4.080 de lei: 2.000 de lei salariul, 1.280 de lei pensia și 800 de lei este indemnizația pentru persoanele cu dizabilități.

Întrebat cum trăiește cu acești bani, Mircea Solcanu a mărturisit că locuiește cu chirie într-un bloc ANM, unde plătește o chirie extrem de mică, de 300 de lei. La acești bani se adaugă utilitățile, de aproximativ 250 de lei.

Bursucu: Cheltuieli obligatorii lunare: 550 de lei din 2.080: 300 de lei chiria și 250 de lei utilitățile. Alte cheltuieli? Medicamente? Mircea Solcanu: Nu, nu iau. Mai mănânc din când în când (n.r râde) Bursucu: Rămâi cu 1.500 de lei. Cum se împart banii ăștia în 30 de zile? Mircea Solcanu: Se împart… Te rog să mă crezi că nu îmi lipsește nimic, deși sumele sunt alea de acolo. Aici este miracolul pe care Dumnezeu îl face pentru mine. Hainele le am de la o prietenă, colegă de liceu. Îmi dă hainele care le rămân mici copiilor ei, iar copiii au haine de brand. În viața mea nu am dat banii pe cârpe. Niciodată nu am pus preț pe branduri, iar la bătrânețe am parte de ele.

