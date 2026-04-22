Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: „O femeie simte lucrurile astea. Eu l-am văzut pe Valentin la..”

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimele luni. Mircea Solcanu, fost prezentator TV, a vorbit deschis și fără rețineri despre „minciuna” de 7 ani pe care artista susține că a trăit-o.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au semnat actele de divorț pe 2 martie, însă adevărata „furtună” în spațiul public a început abia după ce Codruța Filip a vorbit despre separare. Ea a fost singura care a fost dispusă să vorbească public despre despărțire, lăsând declarații care au ridicat numeroase semne de întrebare.

Artista a susținut că ar fi trăit într-o minciună timp de 7 ani, lăsând să planeze suspiciunea unei infidelități din partea lui Sanfira, fără a dezvălui însă concret motivele reale ale rupturii. Așa cum era de așteptat, la scurt timp au apărut primele ipoteze și zvonuri, amplificând și mai mult misterul acestui subiect.

Mircea Solcanu: „Și pe mine mă șochează același lucru”

Printre sutele de voci care și-au dat cu părerea despre separarea celor doi se numără și Mircea Solcanu, oferind un punct de vedere care ar putea să schimbe complet percepția asupra poveștii și a celor 7 ani de „minciună".

Printre sutele de voci care și-au dat cu părerea despre separarea celor doi se numără și Mircea Solcanu, oferind un punct de vedere care ar putea să schimbe complet percepția asupra poveștii și a celor 7 ani de „minciună”.

Invitat în podcastul lui Bursucu`, acesta este de părere că, în astfel de situații, o femeie simte când ceva nu este în regulă în căsnicie, mai ales după o perioadă îndelungată. Acesta a lăsat să se înțeleagă că Codruța Filip ar fi cost conștientă de situația în care se află, însă, la un moment dat, nu ar mai fi putut suporta și a decis să facă totul public.

Bursucu: Dar știi că s-au despărțit (n.r Valentin Sanfira și Codruța Filip). Mircea Solcanu: De ce? Bursucu: Că spune Codruța că a trăit într-o minciună șapte ani de zile. Mircea Solcanu: Ei, dar și așa, și asumată, că mă gândesc că nu s-a trezit într-o bună dimineață și a aflat. O femeie simte lucrurile astea. Hai să nu… Bursucu: Ea, din ce declară, nu a simțit. Și că a aflat dintr-o dată, într-o dimineață. Într-o bună zi a aflat. Mircea Solcanu: Într-o bună zi cred că n-a mai suportat. Bursucu: Tu-l cunoști pe Valentin Sanfira? Mircea Solcanu: Nu, nu-l cunosc. Mi se pare că l-am avut odată la emisiune parcă cu… Codruța. Parcă, dar nu sunt sigur. Îl știu așa din spațiu public, l-am mai văzut pe la Măruţă până la astea, dar atât. Dar tot timpul era cu soția. Bursucu: Și pe mine mă șochează același lucru. Mircea Solcanu: Da, pe mine nu mă șochează. O grămadă fac sportul ăsta.

