Mircea Solcanu, în fața celui mai greu moment din viață. „Există riscul să mor în orice clipă”

De: Alina Drăgan 22/04/2026 | 19:20
Mircea Solcanu, în fața celui mai greu moment din viață. „Există riscul să mor în orice clipă”
Mircea Solcanu, în fața celui mai greu moment din viață /Foto: Captură video

De ani de zile, Mircea Solcanu, fost prezentator la Acasă TV, trăiește o adevărată dramă. Medicii i-au descoperit o tumoare pe creier. Deși pentru o perioadă lucrurile au mers bine, acum boala a recidivat. Mircea Solcanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă și spune cât de mult îl afectează boala.

Mircea Solcanu a devenit cunoscut publicului din România pe vremea când era prezentator la Acasă TV și era gazda emisiunii „Poveștiri de noapte”. Însă, în urmă cu ani de zile s-a retras din lumina reflectoarelor, s-a concentrat pe Dumnezeu și pe boala de care suferă.

Mircea Solcanu, în fața celui mai greu moment din viață

În anul 2012, Mircea Solcanu a trăit un real șoc, atunci când medicii i-au spus că i-a fost depistată o tumoare pe creier. Pentru o perioadă, boala a fost ținută sub control și părea că lucrurile merg spre bine.

Însă, tumoarea a recidivat și îi afectează întreaga viață. Invitat în cadrul unui podcast, Mircea Solcanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă. Se pare că tumoarea îi apasă un centru nervos, iar acesta s-a ales și cu o semipareză. Mai mult, trăiește fiecare zi ca pe ultima, căci riscul de a muri există la fiecare pas.

„Din cauză că tumora îmi apasă pe un centru nervos, am și o semipareză. Mai îmi cade ochiul… Am un pic ochiul căzut. Da, există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum! Eu sunt cu sabia deasupra capului în fiecare zi, de când mă trezesc, până când mă culc”, a declarat Mircea Solcanu, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.

De asemenea, Mircea Solcanu a mai vorbit și despre unul dintre momentele extrem de dificile prin care a trecut chiar anul trecut, atunci când a înțeles că tumoarea a recidivat.

„Pentru că a recidivat tumoarea. Mi-a și pocnit un pic, superficial, când am călătorit cu avionul anul trecut, la Londra. Am avut o sângerare superficială din tumoră. Mi-a țâșnit sângele pe ureche. Și atunci mi-am dat seama că a recidivat, că s-a refăcut”, a mai spus Mircea Solcanu.

 

