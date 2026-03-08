Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu, de fapt. Dezvăluiri din spatele culiselor

Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au colaborat profesional timp de aproape 10 ani, un duo care, la începutul anilor 2000, ieșea din tiparele televiziunii cu care publicul era obișnuit. În spatele prieteniei pe care ei o afișau pe sticlă adevărul era cu totul altul.

În perioada 2007-2012 (cu revenire în 2013), Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au prezentat împreună emisiunea Poveștiri adevărate și Poveștiri de noapte de la Acasă TV. Cei doi moderatori au venit în atenția publicului cu un format unic, două prezențe atipice, nonconformiste și greu de uitat. În timpul emisie, dialogurile dintre ei păreau conversații între prieteni, glumele erau prezente la ordinea zilei și autoironia nu a lipsit în nicio ediție.

Care era, de fapt, relația dintre Cabral și Mircea Solcanu

Pentru publicul de atunci, cei doi prezentatori păreau să se cunosc de o viață și că între ei există o legătură aparte, dincolo de postura oficială de moderatori ai unei emisiuni TV. În realitate, în spatele prieteniei pe care ei o afișau în fața telespectatorilor, se pare că relația dintre ei s-a rezumat stric la partea profesională. Pasiunea pentru televiziune și profesionalismul au fost ingredientele secrete care au făcut ca parteneriatul lor să funcționeze atât de bine.

Cei doi nu petreceau mai mult de 1-2 ore pe zi, în timpul filmărilor de la Acasă TV, apoi fiecare își vedea de viața sa. Cât despre discuții sau întâlniri în afara programului nici nu s-a pus problema. Privind în urma anilor de glorie de la Acasă TV, Mircea Solcanu susține acum că a avut cea mai profesionistă relație de colegialitate cu Cabral.

„Cu Cabral pot să spun că am avut cea mai profesionistă relație pe care am avut-o cu un coprezentator, pentru că toată lumea putea să spună că suntem prieteni de o viață și așa păream la televizor. Noi eram prieteni doar cât timp ne vedeam, jumătate de oră sau o oră, depinde, că emisiunea noastră a fluctuat la un moment dat”, a explicat Mircea Solcanu.

Îl mai ții minte pe Mircea Solcanu? Cum arată acum și ce dramă trăiește fostul coleg al lui Cabral

Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”