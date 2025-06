Îl mai ții minte pe Mircea Solcanu? Cum arată acum și ce dramă trăiește fostul coleg al lui Cabral

Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a fost mult timp prezent pe micile ecrane și a încântat oamenii cu emisiunile sale. Totuși, în urmă cu mai bine de zece ani, a renunțat la televiziune, iar viața lui a luat o întorsătură neașteptată. Află, în articol, cum arată acum și ce dramă trăiește fostul coleg al lui Cabral!

În urmă cu mulți ani, Mircea Solcanu era unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. El și Cabral au prezentat, pentru o lungă perioadă, o emisiune în cadrul postului Acasă TV. Acum zece ani, omul de televiziune a decis să iasă din lumina reflectoarelor. De atunci, însă, el s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, care l-au afectat profund și i-au influențat radical viața.

Mircea Solcanu și Cabral au prezentat pentru o lungă perioadă emisiunea Povestiri de noapte, de la postul Acasă TV. În ciuda faptului că se bucura de mult succes, fostul moderator a decis să renunțe la cariera în televiziune, în urmă cu mai bine de zece ani.

De-a lungul timpului, fostul prezentator TV a trecut prin multe clipe grele. Unul dintre cele mai marcante momente ale vieții sale a fost diagnosticul crunt primit din partea medicilor. În 2012, Mircea Solcanu a trăit un real șoc, atunci când a aflat că are o tumoare pe creier. Au apărut și alte probleme de sănătate. Și anume, timpanul i-a fost spart și a rămas, parțial, fără auz.

„În 2012 am descoperit tumora pe creier. Am călătorit cu avionul și m-a durut foarte tare capul în momentul în care pilotul a hotărât să zboare mai jos decât era plafonul eram obișnuit. Numai că durerea nu era din cauza pilotului sau a avionului, ci din cauza tumorii mele (…) care mi-a spart timpanul și mi-a ieșit în afara urechii – aia a fost durerea pe care am resimțit-o în avion, dar care se putea întâmpla în orice alt moment”, a declarat Mircea Solcanu, în urmă cu un an, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.