Ce s-a ales de Mircea Solcanu, prezentatorul de la Acasă TV. Dezvăluiri sfâșietoare în podcastul lui Măruță: ”Am avut o tumoare care mi-a spart timpanul”

Mircea Solcanu (48 de ani) și-a deschis sufletul și a vorbit în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță despre anumite aspecte legate de viața profesională și personală. La mai bine de la 9 ani de când a renunțat la televiziune, fostul prezentator a făcut dezvăluiri legate de problemele de sănătate pe care le-a înfruntat. În urmă cu 12 ani, a descoperit că are o tumoare pe creier.

Mircea Solcanu a fost invitatul lui Cătălin Măruță, în podcast, în episodul care va fi disponibil din seara aceasta. În urmă cu nouă ani, a renunțat la televiziune și s-a mutat, înapoi, la Constanța. În tot acest timp, și-a îndreptat privirea, mai mult, către Dumnezeu. Între timp, și-a luat licența în actorie, expunându-și dorința de a activa în acest domeniu.

De altfel, a trecut printr-o serie de transformări, în ultimii zece ani. A renunțat la părul lung și multe aspecte legate de viața personală a preferat să le păstreze pentru sine. Acum, în cadrul podcastului moderat de vedeta de la Pro TV, fostul prezentator a vorbit, printre altele, și despre momentele dificile pe care le-a traversat.

„Am 1100 de lei (n.r. pensia) și pentru că am și niște datorii la ANAF – e mai mică. (…) Mă întreabă lumea ce-am făcut în ăștia 10 ani și eu le răspund – nimic. Păi cum? Așa. Da m-am preocupat cu Dumnezeu”, a mai spus el, în podcast.

Vezi și CE S-A ALES DE MIRCEA SOLCANU, FOSTUL PREZENTATOR DE LA ACASĂ TV. BOALA L-A FĂCUT SĂ IA DECIZII RADICALE CU VIAȚA SA PERSONALĂ

Printre aceste momente grele pe care le-a trăit s-a aflat și un diagnostic crunt primit din partea medicilor. În urmă cu 12 ani, în 2012, Mircea Solcanu a trăit un real șoc, atunci când medicii i-au spus că i-a fost depistat o tumoare pe creier. Au apărut și alte probleme de sănătate. Și anume, timpanul i-a fost spart.

Problema de sănătate îl lasase, parțial, fără auz. Acum, este nevoit să trăiască dintr-o pensie de handicap de câteva sute de lei, lunar. A fost operat pe creier în Viena. Într-un interviu pentru Ciao, fostul prezentator de televiziune explica faptul că nu au fost generate alte probleme de sănătate, doar „frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului”.

„Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, spunea bărbatul.