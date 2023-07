Ce s-a ales de Mircea Solcanu, fostul prezentator de la Acasă TV. Boala l-a făcut să ia decizii radicale cu viața sa personală

În urmă cu mulți ani, Mircea Solcanu (47 de ani) era unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. El și Cabral au prezentat, pentru o lungă perioadă de timp, o emisiune în cadrul postului Acasă TV. Acum zece ani, Mircea a decis să iasă din lumina reflectoarelor. De atunci, însă, el s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, care l-au afectat profund și i-au influențat radical viața.

Mircea Solcanu și Cabral au prezentat pentru o lungă perioadă de timp emisiunea Poveștiri de noapte, de la postul Acasă TV. În ciuda faptului că se bucura de mult succes, Mircea a decis să renunțe la cariera în televiziune, în urmă cu zece ani. De atunci, fostul prezentator s-a confruntat cu multe probleme, unele punându-și definitiv amprenta pe viața sa.

Cum s-a schimbat viața lui Mircea Solcanu. Fostul prezentator TV a luat câteva decizii radicale

Problemele de sănătate grave cu care s-a confruntat, în ultimii ani, l-au făcut pe Mircea Solcanu să ia câteva decizii radicale în privința vieții sale. Astfel, după mulți ani în care a locuit în București, s-a mutat la Constanța, orașul său natal. Totodată, anul trecut, Mircea a decis să aleagă calea credinței și să se pocăiască. Dezamăgit de alegerile făcute în viață, fostul prezentator TV a explicat că de acum înainte Dumnezeu îl va ghida în toate.

„Îl las pe El să aleagă, căci alegerile mele din viaţă s-au dovedit a fi proaste. Nu toate, dar majoritatea. Mi-au provocat suferinţă. Şi a existat moment zero în care am zis că îmi răstignesc firea. Acea persoană din trecut rămâne o amintire a ce a fost. Nu îmi şterg viaţa cu buretele şi de mâine mă îmbrac în sac, pun sandale, leg o sfoară şi ies să strig la lume: păcătoşilor! Nu!

În septembrie anul trecut am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu în apa Botezului. Sunt într-o biserică mică, din Constanţa, creştină, autonomă. Sunt creştin ca toţi, dar nu mai am post-it-ul de ortodox, penticostal, etc. E următorul capitol al vieţii mele şi îl voi scrie cu Dumnezeu”, a declarat Mircea Solcanu.

În plus, Mircea Solcanu a dezvăluit că a renunțat la orientările sale sexuale, acum, devenind un cu totul alt om.

„Acum mi-am schimbat viaţa şi felul de a fi, cine sunt eu. Am renunţat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâleşte cu cel de ieri. Am închis multe capitole, cum ar homosexualitatea. Este un capitol încheiat pentru mine”, a mărturisit fostul prezentator TV.

