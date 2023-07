Afecțiunea gravă pe care o are soția lui Cătălin Bordea ar putea fi cauza despărțirii. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Livia

Vestea divorțului dintre Cătălin Bordea și Livia a venit ca un trăsnet în showbizul de la noi. Câștigătorul de la America Express 2023 și antrenoarea de kangoo jumps și-au spus adio după o relație amoroasă de 11 ani. Cea care ar fi luat decizia radicală și ar fi dat cu piciorul căsniciei ar fi chiar bruneta. Zvonurile legate de motivul adevărat al separării au luat amploare!

CANCAN.RO a detonat bomba despărțirii anului dintre Cătălin și Livia Bordea. Cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite, după o relație frumoasă de 11 ani și o căsnicie reușită. Cea care a ales să pună capăt poveștii de iubire ar fi chiar antrenoarea de kangoo jumps, care nu s-ar mai fi regăsit în mariaj. Motivul ar fi că: flacăra pasiunii s-a stins!

“Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm.

Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, ne-a declarat un apropiat al actorului.

De ce boală a suferit Livia Bordea

Depresia este boala secolului, cu care multă lume se confruntă, din păcate. Livia Bordea a trecut prin momente grele din cauza stărilor de tristețe de care se lovea, acum câțiva ani. Se întâmpla chiar în perioada în care l-a cunoscut pe Cătălin. Bruneta a avut parte de episoade bizare, care au lăsat-o cu răni adânci în suflet. Cu timpul, și-a găsit puterea de a se ridica și a merge mai departe. A fost cu zâmbetul pe buze toată căsnicia cu vedeta de la Antena 1, iar lucrurile au început să se așeze în viața ei. Gurile rele spun că poate soția lui Bordea are, din nou, parte de clipe grele asemănătoare celor din trecut, fapt ce ar fi făcut-o să pună capăt mariajului. Ce-i drept, nu mulți știu adevăratul motiv al separării celor doi, căci Bordea n-a dat niciun detaliu, iar Livia a „dispărut” din mediul online.

„Citeam azi undeva că depresia e atunci când corpul tău luptă să supraviețuiască, iar creierul vrea să te omoare. Probabil că, dacă ai fost în locul ăla întunecat, știi exact despre ce vorbesc. Pentru că eu am fost. Mi s-a spus că e moft, că pot să trec peste, că trebuie doar să vreau. Ei bine, nu.

Nu e suficient să vrei. Pentru că nu ai de unde să vrei. Când nu există motiv să te trezești dimineața, când ai prefera să mori în loc să deschizi ochii după o noapte oricum nedormită… Când nu găsești explicație pentru starea îngrozitoare în care te afli, lume dragă, nu e suficient doar să vrei. Nu știu de ce scriu asta…

Dar o să scriu. Pentru cei care cred că, dacă zâmbești mereu, automat ești fericit mereu. Poate ești. Dar e posibil să nu fii. Eu n-am fost. Eu m-am trezit din somn plângând în hohote, aparent fără vreun motiv. Eu am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună. Eu am băut doar cafea și am mâncat biscuiți o bună perioadă. Altceva nu puteam. Tot ce știam e că eu nu mai pot așa. Mă priveam în oglindă și încercam, printre lacrimi, să mă adun.

Să îmi spun că sunt bine, că e o fază, un moft, cum mi se tot repeta. Dar tot ce îmi doream era să dispar. Mi s-a pus diagnostic, mi s-au recomandat pastile. Nu le-am vrut. Am plecat de unde eram… și eram în Paradis. Am luptat singură și nu știu dacă asta a fost cea mai bună alegere. Dar așa am știut eu să procedez. Nu mă plăcea nimeni și nu plăceam pe nimeni.

Încet, încet, și numai eu știu cum, mi-am revenit. Cred. Am ajuns să mă cunosc mai bine, pentru că durerea e bună profesoară. Am renunțat la oameni și am câștigat alții. Am învățat că tristețea asta profundă e chinuitoare, e paralizantă, dar se poate trece peste. Știu… Scriu asta pentru că acum 4 ani (n.r. – în 2012) nu eram bine deloc. Dar azi sunt”, a povestit Livia, acum ceva vreme, pe Facebook.

