Cu ce problemă se confruntă Mircea Solcanu din cauza tumorii pe creier. Fostul prezentator, dezvăluiri cutremurătoare: „Nu mă mai mișc”

Mircea Solcanu a făcut primele declarații despre actuala sa stare de sănătate, dar și despre problemele prin care a fost nevoit să treacă în ultimele luni. Fostul prezentator, în vârstă de 46 de ani, nu se mai ascunde și a luat decizia de a da cărțile pe față.

Din păcate, fostul prezentator TV se află într-un moment al vieții în care soarta nu pare să îi surâdă absolut deloc. Problema medicală pe care a fost nevoit să o înfrunte, în urmă cu câțiva ani, l-a făcut să își schimbe percepția asupra vieții și să renunțe definitiv la luminile reflectoarelor.

Mircea Solcanu, adevărul despre starea sa de sănătate

În urmă cu câțiva ani, o tumoare avea să pună stăpânire pe creierul lui Mircea Solcanu, motiv pentru care acesta a fost nevoit să meargă și să se opereze la o clinică privată din Viena. Starea sa de sănătate a fost destul de gravă, iar urechea dreaptă nu mai este funcțională absolut deloc, în acest moment.

Din păcate, nici urechea stângă nu a fost ferită în cele din urmă, motiv pentru care bărbatul a ales să dispară de pe micile ecrane și să se retragă la Constanța. Moartea mamei sale și pierderea cățelului său au fost alte două evenimente care l-au distrus pe cel care a prezentat alături de Cabral emisiunea „Povestiri adevărate”.

„Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă.

Din cauza unui șoc provocat de furtul câinelui anul trecut mi-a scăzut auzul și la urechea stângă. Mă deranjează faptul că nu mai pot să-l ascult pe Mozart sau Abba, așa cum știa sufletul meu că sună”, a declarat Mircea Solcanu pentru Ciao.