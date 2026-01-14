Ce pensie infimă are Mircea Solcanu, de fapt. Cât primește de la statul român

Fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu, cunoscut în urmă cu ani buni pentru aparițiile sale, duce acum o viață complet diferită, retrasă în Constanța. După ce a renunțat la cariera de televiziune, prezentatorul s-a confruntat cu o serie de dificultăți personale și financiare care i-au schimbat complet rutina zilnică.
Viața după televiziune pentru Mircea Solcanu reprezintă o combinație între provocări financiare și personale, dar și oportunitatea de a experimenta o existență mai liniștită, departe de lumina reflectoarelor. În ciuda dificultăților, prezentatorul încearcă să se adapteze noii realități, menținând un echilibru între nevoile cotidiene și dorința de a-și păstra demnitatea și independența.
Ultimii ani au fost marcați de probleme serioase de sănătate pentru Solcanu. El a trecut printr-o luptă cu cancerul și a suferit pierderea mamei, eveniment care a avut un impact profund asupra stării sale emoționale. În plus, o tumoră la urechea dreaptă i-a afectat auzul, cauzând pierderea completă a capacității auditive pe partea respectivă. Astfel, prezentatorul a trebuit să se adapteze la o nouă realitate, în care mobilitatea și comunicarea au devenit mai dificile.
Viața de zi cu zi în Constanța nu este lipsită de provocări financiare. Mircea Solcanu se bazează pe o pensie de handicap, care se ridică la 1.280 de lei, sumă insuficientă pentru a acoperi cheltuielile curente. Creșterile recente ale prețurilor și majorările de taxe au amplificat dificultățile, iar gestionarea banilor a devenit o preocupare constantă. Deși România se află în topul țărilor europene cu taxe mai mici la locuințe, nivelul general al cheltuielilor cotidiene a creat un sentiment de presiune economică asupra fostului prezentator.
Pe plan emoțional, perioada de doliu a fost dificilă. Pierderea mamei a lăsat o amprentă adâncă, iar procesul de adaptare la singurătate a fost unul complex. Această perioadă a fost caracterizată de introspecție și de o nevoie crescândă de sprijin, pe care prezentatorul nu l-a mai avut în aceeași măsură. Experiențele personale legate de pierdere și boală au accentuat sentimentul de izolare, forțându-l să învețe să facă față provocărilor singur.
„Trebuiau mărite, dar nu așa de mult. Dar acum, parcă toate deodată au venit pe capul oamenilor. „Da. Este mult. Dar impozitele la locuințe sunt oricum mai mici decât cele din Uniunea Europeană.
Se fac patru ani anul acesta de când a murit mama. Eu nu o visez pe mama. Simt așa că mă mai vizitează din când în când, dar nu tot timpul. Adică ea nu este o prezență constantă, dar simt așa că mă vizitează, dar nu neapărat în momentele grele. În momentele grele ești singur. Ești scos la lecție și profesorul tace și ceilalți colegi nu suflă. Acelea sunt momentele grele, când ești la examen, cum ar veni. În rest, când îmi amintesc de unele lucruri plăcute… Dar perioada doliului a fost grea. Pentru oricare om este greu. Până la urmă este cea mai mare traumă pe care o suferă omul în viața lui”, a spus Mircea Solcanu, potrivit Viva.