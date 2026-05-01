Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral

Fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu, cunoscut publicului din anii 2000 pentru aparițiile sale în emisiuni de divertisment și pentru colaborarea din platou cu Cabral Ibacka, a rămas în memoria telespectatorilor ca una dintre figurile marcante ale postului Acasă TV, ulterior parte din portofoliul PRO TV. Iată ce salariu avea când s-a angajat la PRO!

La început de carieră, veniturile obținute de Mircea Solcanu în media erau modeste, conform acestuia. În contextul debutului său, acesta ar fi încasat sume apropiate de nivelul minim din industrie, similare cu cele ale altor tineri angajați din radio și televiziune.

Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV

Mircea a povestit că primele sale venituri în televiziune s-au situat în jurul valorii de 1.500 de lei. Și pentru că era angajat și la radio și la PRO, din ambele părți vedeta ajungea să facă lunar 3000 de lei. O sumă la care nu te-ai fi gândit având în vedere popularitatea lui Solcanu de atunci.

„Aoleu! Asta este o întrebare tristă! Am început de la 1500 de lei. Eram la radio și aveam banii ăștia și după aceea când m-am dus la Acasă mi-au mai dat și ei 1500 de lei.”, a spus Mircea Solcanu în podcastul moderat de Bursucu.

Pe măsură ce emisiunile în care Mircea Solcanu activa au început să câștige popularitate, acesta a devenit o prezență constantă pe micile ecrane. Formatul de divertisment și programele difuzate în prime-time au adus audiențe ridicate.

Totuși, chiar și în perioada de apogeu profesional, veniturile sale nu au atins niveluri foarte mari în raport cu succesul programelor difuzate. Acesta a mai povestit că la în 2014, la plecarea de la PRO avea undeva sub 7000 de lei „Sub 7000 de lei”.

După retragerea din televiziune, viața fostului prezentator a suferit o schimbare radicală. Problemele de sănătate au devenit un punct de cotitură major, influențând atât parcursul profesional, cât și cel personal. În 2012, acesta a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul creierului, situație medicală care a necesitat tratamente și intervenții complexe. Complicațiile ulterioare au afectat inclusiv auzul, în urma unor probleme apărute în perioada de recuperare.

