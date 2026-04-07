Valentin Sanfira a jucat-o până în ultimul moment. Cum a încercat artistul să țină divorțul de Codruța Filip ascuns de apropiați

Divorțul momentului dintre Valentin Samfira și Codruța Filip a răsturnat lumea showbiz-ului românesc. INterpreții de muzică populară, oamenii cu care au urcat pe marile scene ale României trăiesc un șoc și nu le vine nici acum să creadă că cei doi au mers pe drumuri diferite pentru că mereu pozau în cuplul „perfect”. Valentin a negat despărțirea până în ultimul moment, atunci când CANCAN.RO a dezvăluit declarațiile Codruței. Saveta Bogdan a filmat cu artistul pentru sărbătorile Pascale, dar acesta nu a suflat o vorbă, iar interpreta de muzică populară ne-a mărturisit care crede că este motivul separării.

Valentin Sanfira și Codruța Filip traversează o perioadă plină de tensiune, iar divorțul lor a devenit din ce în ce mai mediatizat. Deja s-au format tabere pro și contra, iar fanii artiștilor aruncă vina de la unul la altul. În spatele a tot ce vedeam noi ca fiind perfecțiune, cu lacrimi în ochi, Codruța a spus că a fost doar o „minciună”.

Colega de breaslă, Saveta Bogdan, primele declarații despre cuplul Valentin-Codruța

De-a lungul timpului, Valentin și Codruța au mers împreună la nenumărate spectacole, emisiuni și filmări, iar acolo s-au întâlnit cu oameni din industrie. Oricine îi vedea putea să bage mâna în foc că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire și au o căsnicie fericită. Chiar și acum, de curând, Saveta Bogdan a filmat pentru emisiunile de Paște alături de Valentin, iar acesta a ascuns divorțul și poza într-un bărbat însurat.

„Ceartă între ei nu a fost. Ei păreau îndrăgostiți, așa mi s-a părut. Nu poți să știi ce s-a întâmplat în anii ăștia în care au stat împreună. L-am văzut acum, la filmările de Paște, doar pe Valentin. Cu el am filmat și nu a zis absolut nimic, am rămas șocată când am auzit. Spunea că ea e plecată, că are un angajament. Eram și cu Maria Cârneci acolo. Nimic nu părea nimic de divorț. Oricine zicea ceva de ei, el sărea în sus. Nu a dat de înțeles nimic. ” a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO

Plecarea la Desafio să fie motivul divorțului? Saveta Bogdan face lumină

Cu toții știm că fosta soție a lui Valentin Sanfira, Codruța Filip a fost plecat în Thailnda, în cadrul show-ului Desafio de la Pro TV. Cântăreața a lipsit 0 lună și jumătate din cuibușorul matrimonial, iar Saveta Bogdan crede că de aici a pornit totul, Valentin ar fi fost orbit de gelozie.

„El cred ca a fost gelos cu ea acolo, nu știu ce să zic.” a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO

Nimeni nu știe ce a fost în spatele ușilor închise, dar CANCAN.RO rămâne cu ochii în patru, iar atunci când vom avea detalii noi, știți unde ne găsiți.

