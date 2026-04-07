Valentin Sanfira a jucat-o până în ultimul moment. Cum a încercat artistul să țină divorțul de Codruța Filip ascuns de apropiați

De: Luciana Popescu 07/04/2026 | 22:30
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Divorțul momentului dintre Valentin Samfira și Codruța Filip a răsturnat lumea showbiz-ului românesc. INterpreții de muzică populară, oamenii cu care au urcat pe marile scene ale României trăiesc un șoc și nu le vine nici acum să creadă că cei doi au mers pe drumuri diferite pentru că mereu pozau în cuplul „perfect”.  Valentin a negat despărțirea până în ultimul moment, atunci când CANCAN.RO a dezvăluit declarațiile Codruței. Saveta Bogdan a filmat cu artistul pentru sărbătorile Pascale, dar acesta nu a suflat o vorbă, iar interpreta de muzică populară ne-a mărturisit care crede că este motivul separării. 

Valentin Sanfira și Codruța Filip traversează o perioadă plină de tensiune, iar divorțul lor a devenit din ce în ce mai mediatizat. Deja s-au format tabere pro și contra, iar fanii artiștilor aruncă vina de la unul la altul. În spatele a tot ce vedeam noi ca fiind perfecțiune, cu lacrimi în ochi, Codruța a spus că a fost doar o „minciună”.

Divorțul anului dintre Valentin și Codruța i-a șocat pe colegii de breaslă- sursa- social media

Colega de breaslă, Saveta Bogdan, primele declarații despre cuplul Valentin-Codruța

De-a lungul timpului, Valentin și Codruța au mers împreună la nenumărate spectacole, emisiuni și filmări, iar acolo s-au întâlnit cu oameni din industrie. Oricine îi vedea putea să bage mâna în foc că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire și au o căsnicie fericită. Chiar și acum, de curând, Saveta Bogdan a filmat pentru emisiunile de Paște alături de Valentin, iar acesta a ascuns divorțul și poza într-un bărbat însurat.

„Ceartă între ei nu a fost. Ei păreau îndrăgostiți, așa mi s-a părut. Nu poți să știi ce s-a întâmplat în anii ăștia în care au stat împreună. L-am văzut acum, la filmările de Paște, doar pe Valentin. Cu el am filmat și nu a zis absolut nimic, am rămas șocată când am auzit. Spunea că ea e plecată, că are un angajament. Eram și cu Maria Cârneci acolo. Nimic nu părea nimic de divorț. Oricine zicea ceva de ei, el sărea în sus. Nu a dat de înțeles nimic. ” a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO

Saveta Bogdan a oferit primele declarații despre divorțul anului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip- sursa- social media

Plecarea la Desafio să fie motivul divorțului? Saveta Bogdan face lumină

Cu toții știm că fosta soție a lui Valentin Sanfira, Codruța Filip a fost plecat în Thailnda, în cadrul show-ului Desafio de la Pro TV. Cântăreața a lipsit 0 lună și jumătate din cuibușorul matrimonial, iar Saveta Bogdan crede că de aici a pornit totul, Valentin ar fi fost orbit de gelozie.

„El cred ca a fost gelos cu ea acolo, nu știu ce să zic.” a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO

Nimeni nu știe ce a fost în spatele ușilor închise, dar CANCAN.RO rămâne cu ochii în patru, iar atunci când vom avea detalii noi, știți unde ne găsiți.

CITEȘTE ȘI:

Valentin Sanfira a ieșit mulat pe stradă și s-a făcut „băiat salon”. Divorțul de Codruța Filip l-a „revigorat”

Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt. Cântăreața l-a adus la podcast, la Cătălin Măruță

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Botezatu face primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip. Dezvăluirile din emisiunea lui Cătălin Măruță, mărul discordiei: „Eu sunt un tip asumat”
Știri exclusiv
Răzvan Botezatu face primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip. Dezvăluirile din emisiunea lui Cătălin Măruță, mărul…
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Știri exclusiv
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Click.ro
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul ...
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”
Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile ...
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal
Suporterii, un ultim omagiu pentru ”Il Luce”. Au aprins candele în fața stadionului Rapid
Suporterii, un ultim omagiu pentru ”Il Luce”. Au aprins candele în fața stadionului Rapid
Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, ...
Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, au aprins o candelă în fața Spitalului Universitar
Vacanța de Paște 2026: unde fug românii de criză. Destinațiile momentului din Europa
Vacanța de Paște 2026: unde fug românii de criză. Destinațiile momentului din Europa
Vezi toate știrile