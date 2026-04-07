Gigi Becali, prima reacție după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu se mai naște nimeni ca el!”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu. „Il Luce” s-a stins din viață în seara zilei de marți, 7 aprilie, lăsând în urmă un gol imens și o moștenire de necontestat în fotbalul românesc și internațional. Latifundiarul din Pipera, cunoscut pentru reacțiile sale directe, a uimit și de data aceasta cu o declarație tranșantă despre fostul selecționer al României.

Mircea Lucescu a murit marți, pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la spitalul Universitar din București, unde era internat de pe data de 29 martie. Familia, suporterii, fanii și cei care l-au apreciat de-a lungul carierei sale deplâng moartea celui supranumit „Il Luce”.

Gigi Becali: „Nu se mai naște nimeni ca el”

Printre persoanele publice care și-au exprimat regretul se numără și Gigi Becali, patronul FCSB. În stilul caracteristic, acesta a punctat câteva lucruri importante în viziunea sa, printre care și faptul că nu se va mai naște niciodată un profesionist ca Mircea Lucescu.

Latifundiarul din Pipera a ținut să ofere și o pildă, reamintindu-le tuturor un adevăr cât se poate de clar și inevitabil: moartea nu ține cont de nimic, nici de faimă, avere, putere sau glorie.

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1. El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

