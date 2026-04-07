Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor

Zi neagră pentru lumea fotbalului! În această seară, 7 aprilie, Mircea Lucescu s-a stins din viață. În ciuda eforturilor medicilor, corpul celebrului antrenor a cedat. În ultimele zile, familia și medicii au căutat orice soluție pentru a-l salva pe „Il Luce”. Antrenorul și-a dat ultima suflare în această seară, iar până în ultima clipă familia a fost alături de el. Soția lui Mircea Lucescu a trecut prin momente dramatice după ce a aflat trista veste. CANCAN.RO are toate detaliile.

„Il Luce” nu a fost singur în ultimele clipe de viață. Familia i-a stat aproape, în special soția. Neli Lucescu a fost alături de partenerul ei toată viața și nu a făcut excepție nici în ultima clipă. Abia după cel pe care l-a iubit și-a dat ultima suflare, Neli Lucescu s-a îndurat și a plecat de la Spital Universitar.

Vizibil îndurerată și marcată de perioada grea prin care a trecut, Neli Lucescu a părăsit unitatea medicală. La ieșirea din spital, soția lui Mircea Lucescu a fost însoțită de nepotul acestora, care i-a fost un adevărat sprijin. Tânărul a ajutat-o să urce în mașină, căci aceasta abia se mai putea ține pe picioare. A sperat până în ultima clipă că o să plece acasă alături de soțul său.

Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș

Astăzi, fotbalul românesc și cel internațional este mai sărac fără unul dintre cei mai mari oameni ai săi. În ultimele zile din viață, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar, iar starea lui a fost monitorizată îndeaproape de medici.

Însă, din păcate, pentru „Il Luce” nu s-a mai putut face nimic. Anunțul decesului a fost făcut public în această seară, 7 aprilie.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

După meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a ajuns la spital

Declinul stării de sănătatea a lui Mircea Lucescu a început după meciul cu Turcia, atunci când „Il Luce” a ajuns la spital. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Atunci, medicii i‑au făcut analize, iar atunci s‑a constatat că ritmul cardiac este grav afectat, motiv pentru care i‑a fost montat un defibrilator și a primit tratament cardiologic.

În dimineața zilei de 3 aprilie 2026, pe când urma să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au intervenit imediat, fiind preluat în regim de urgență și stabilizat prin tratamente conforme protocoalelor medicale. După infarct, starea sa a fost considerată inițial stabilă și sub supraveghere cardiologică atentă. În ultimele zile, însă, starea acestuia de sănătate s‑a înrăutățit, iar în cele din urmă corpul acestuia a cedat.