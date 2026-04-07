Suporterii, un ultim omagiu pentru "Il Luce". Au aprins candele în fața stadionului Rapid

De: Alina Drăgan 07/04/2026 | 22:53
Zi de doliu pentru fotbalul românesc! În această seară, 7 aprilie, Mircea Lucescu s-a stins din viață. Vestea decesului a îndoliat fanii fotbalului, care imediat s-au mobilizat și i-au adus un ultim omagiu lui „Il Luce”. În fața stadionului Rapid, suporterii au venit să depună mai multe candele.

În ultimele zile, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Deși în ultimele zile medicii au făcut numeroase eforturi pentru a-l salva, în această seară a fost anunțat decesul.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Imediat ce vestea decesului a fost făcută publică, pasionații de fotbal au reacționat. E doliu uriaș, iar fanii s-au grăbit să îi aducă un ultim omagiu. În fața stadionului Rapid a fost lipit un portret cu Mircea Lucescu, iar suporterii au depus aici mai multe candele.

De asemenea, și clubul de fotbal a reacționat imediat și a transmis un mesaj sfâșietor în memoria antrenorului. Întreaga comunitate regretă trecerea în neființă a acestuia.

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare…

Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viaţă dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie şi care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoţiile şi trofeele câştigate împreună! Mulţumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Rapid.

 

