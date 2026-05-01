Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă și disciplina strictă. Fostul său bucătar personal, Giorgio Barone, a dezvăluit de curând unul dintre cele mai surprinzătoare secrete din dieta superstarului portughez: eliminarea completă a unui aliment consumat zilnic de milioane de oameni.

Fostul bucătar personal al lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit că atacantul a eliminat laptele din alimentația sa pentru a-și menține fizicul definit.

De ce a renunțat Ronaldo la lapte

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost lăudat pentru longevitatea sa, continuând să joace fotbal la un nivel ridicat chiar și în al cincilea deceniu de viață, fiind pregătit să conducă atacul Portugaliei în această vară la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii .

De-a lungul anilor, el a fost apreciat pentru forma sa fizică excelentă, iar stilul său de viață strict nu mai este un secret pentru nimeni. În februarie, într-o postare către cei 671 de milioane de urmăritori de pe Instagram, Ronaldo a scris:

„Longevitatea și performanța la nivel înalt nu apar întâmplător. Sunt construite prin recuperare zilnică, practică. Nu este un secret. Este o rutină.”

Acum, fostul său bucătar a dezvăluit că unul dintre secretele sale este eliminarea laptelui, deoarece nu consideră că este natural pentru oameni să îl consume. Giorgio Barone, într-un interviu recent ne explică și care este viziunea lui Ronaldo asupra laptelui și relația laptelui cu oamenii adulți:

„Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Niciun alt animal nu mai bea lapte după trei luni. Vițeii nu mai beau lapte după vârsta de trei luni. Animalele nu beau laptele altor animale. Nu există în natură. Doar oamenii continuă să bea lapte la 30, 40, 50 și 60 de ani, iar din punctul meu de vedere este greșit. Suntem alăptați de mamele noastre, la fel ca câinii, lupii, vacile și măgarii. Este normal.

După perioada de sugar nu mai este normal. Este împotriva naturii.”

Rutina strictă care îl menține în formă

Pentru a se menține în formă la această vârstă Ronaldo se antrenează până la patru ore pe zi și consumă șase „mini-mese” bogate în proteine pentru a-și menține forma fizică, folosind apoi sauna și băile cu gheață pentru recuperare. El a distribuit o imagine cu fizicul său definit după o sesiune de saună, la finalul anului trecut, care a strâns peste 22 de milioane de aprecieri pe rețelele sociale.

Ultimele măsurători arată că procentul său de grăsime corporală este de aproximativ 7%, în timp ce jucătorii din Premier League au de obicei între 8 și 12%.

Ce mănâncă, de fapt, Cristiano Ronaldo

Ronaldo consumă frecvent avocado, pește proaspăt și preferă alimente bogate în proteine și sărace în grăsimi, precum puiul. Salatele, cerealele integrale precum quinoa și fructele proaspete sunt de asemenea prezente zilnic în alimentația sa.

Colegii săi din naționala Portugaliei au declarat că mâncarea preferată a căpitanului este Bacalhau à Brás, un preparat tradițional pe bază de ouă, cartofi prăjiți și cod sărat. Fostul său bucătar, Barone, a făcut lumină și în această privință:

„Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată, mănâncă puțin din toate, dar întotdeauna sănătos. La micul dejun, consuma avocado cu cafea, ouă și fără zahăr. Absolut fără zahăr. La prânz putea mânca pui, pește și mereu legume.”

Un alt secret din dieta super-fotbalistului, este că își ia carbohidrații necesari din legume, niciodată din paste sau pâine:

„Nimic precum paste, pâine sau alte alimente de acest tip. Seara, mănâncă ușor, de obicei pește sau carne sub formă de file, întotdeauna alături de legume.”

CITEȘTE ȘI: Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct

Fotbalistul legendar care nu a mai suportat criticile. Și-a luat rămas bun de la coechipieri înainte de startul partidei