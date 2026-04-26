Fotbalistul legendar care nu a mai suportat criticile. Și-a luat rămas bun de la coechipieri înainte de startul partidei

De: Paul Hangerli 26/04/2026 | 08:30
Vlad Chiricheș a părăsit clubul roș-albastru, sursa- colaj CANCAN.RO

Fotbalistul legendar pentru FCSB nu a mai suportat criticile aduse de patron și a hotărât ca odată cu plecarea lui Mirel Rădoi, să părăsească și el echipa. Vineri seara, înainte de partida dintre FCSB și Petrolul, Vlad Chiricheș a intrat în vestiarul echipei și și-a luat la revedere de la colegii de echipă.

Chiricheș, care va împlini 37 de ani în noiembrie, nu a mai așteptat data scadenței contractului cu FCSB și și-a luat deja adio de la colegii din vestiar în plin sezon.

Un sezon dificil și critici dure

În acest sezon, Chiricheș a întâmpinat dificultăți, acesta fiind criticat dur public de Gigi Becali după victoria cu Oțelul Galați, scor 4-0.
Finanțatorul a ordonat atunci antrenorului să nu îl mai folosească până la finalul sezonului. Totuși, rebelul Mirel Rădoi a ales altfel. Astfel pe 20 aprilie, în meciul Farul Constanța-FCSB 2-3, Chiricheș a fost trimis titular evoluând 77 de minute. A fost și ultimul meci al lui Mirel Rădoi la FCSB, acesta demisionând și plecând într-o nouă aventură în Turcia.

După partidă, Chiricheș a fost din nou criticat și a suferit inclusiv o accidentare-despre care Gigi Becali a afirmat că ”îl bucură”.

Răspunsul lui Chiricheș pentru cel mai acerb critic al său

Vlad Chiriceș nu s-a sfiit să îi răspundă patronului FCSB imediat după meci, acesta nefiind de acord cu spusele patronului echipei din Berceni, dar subliniind în același timp că astfel de momente și critici sunt obișnuite în cariera unui jucător:

„Ce-i de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. În fotbal nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere! Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar asta nu contează în prezent. Nici nu mă gândesc la retragere. Am spus mereu că îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să mă retrag doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu este zi de zi la antrenament cu mine nu poate să spună. Mă poate da afară, este patronul echipei. În afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel s-a văzut că am fost în echipă și mă bucur de asta. Să vedem. Citesc și eu știrile. După un astfel de meci, să vii cu o declarație de acest gen, este clar că nu mai este nimic de schimbat”

Un jucător emblematic cu un palmares de invidiat

Deși contractul lui Vlad Chiricheș mai era valabil încă două luni, acesta a decis să facă pasul decisiv acum. Nu este prima dată când jucătorul este critica de patronul echipei, dar ultimele declarații ale acestuia par să fi fost picătura care a umplut paharul.

Vlad Chiricheș a ajuns la FCSB în anul 2012, a câștigat atunci cu echipa roș albastră două titluri de campion și o Supercupă. Au urmat evoluții consistente în Europa League cu gol împotriva celor de la Chelsea sau a celor de la Ajax.

Aflat în vârf de formă, fotbalistul s-a transferat la Tottenham Hotspur apoi la Napoli. Revenit la FCSB în 2023, fotbalistul a adăugat în palmares alte două titluri de campion și două Supercupe.

A jucat din 2023 până acum 72 de partide contribuind și cu un gol și o pasă decisivă. Deși i s-a propus rămânerea în club pe postul de director sportiv, Chiricheș a refuzat propunerea, acesta dorindu-și să antreneze.

