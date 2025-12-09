Acasă » Exclusiv » Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!

De: Adrian Vâlceanu 09/12/2025 | 18:27
Vlad Chiricheș, 44 de ani, mijlocaș defensiv la FCSB, pare să pună ceva la cale. CANCAN.RO are imagini tari cu el conducând o mașină care nu iese deloc în evidență, pe low cost. Intră la magazin, dar face cumpărături mici și compacte. Ce și-a luat? Avem detaliile.

Vlad Chiricheș a fost văzut în zona de nord a Capitalei. El conduce un Ford Eco Sport, cum e și normal, fiind sportiv. Ca și el, mașina pare ușor accidentată. Autoturismul valorează între 8.000 și 15.000 de euro, probabil mai spre 8.000 decât spre 15.000, depinde cât de binedispus e samsarul când o duci în Vitan.

Vlad Chiricheș, la volanul unui Ford

Un mare fan, probabil, îl întâmpină în față la Mega și Chiricheș dă noroc cu el în stil de mare gangster, deși lumea spune că e mămăligă în fața lui Gigi Becali când îi bagă nea Gigi în ședință pe FCSB-iști.

Vlad Chiricheș, un fotbalist modest

Deși se spune oficial că la FCSB are ditamai salariul (ceea ce evident că-l disperă pe nea Gigi), Chiricheș poartă niște pantaloni raiați de culoare maro, dar nu maro din ăla frumos, gen castană, ci un maro fosă septică. Deasupra are un hanorac de culoarea lavandei și o geacă matlasată uriașă care pare smulsă din mâinile vânjoase ale unei gospodine la vreun charity shop.

Fotbalistul a mers la cumpărături

Odată intrat în Mega Image, Chiricheș nici nu stă mult. Își cumpără o periuță de dinți și apoi dus a fost. În ce direcție, putem doar specula. Bărbații care intră să cumpere doar o periuță de dinți știu că în general asta se face când e o vizită cu rămânere peste noapte și dificultăți de ieșire. O fi vreun amantlâc, sau se duce undeva și se cazează la hotel? Nu se știe, dar când cumperi o periuță de dinți posibilitățile sunt cam restrânse.

Sigur, e puțin probabil să se lase cu drum de seară și darul mare. Chiricheș e căsătorit de mult timp, pare să aibă o relație solidă, nu s-a auzit nimic de scandaluri. Deci probabil e uituc și l-a lovit o străfulgerare mintală în timp ce conducea Eco Sportul. Într-o mașină cu un interior atât de boring e normal să ai viziuni, să meditezi la propria viață, la cât mai înduri să-l vezi pe nea Gigi că spune la presă că ești pe făraș. Treaba lui, are toată viața înainte, dar viața în fotbal e pe punctul deconectării de la aparate.

