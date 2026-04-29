Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct

PSG și Bayern München au oferit un adevărat thriller în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, încheiat cu victoria parizienilor, scor 5-4. Meciul a fost un carusel emoțional, cu răsturnări de situație și prestații individuale spectaculoase, în frunte cu Ousmane Dembélé, cel care a oferit un adevărat recital.

Spectacol total în prima repriză

Pentru neutri, a fost un spectacol de zile mari victoria lui Paris Saint-Germain cu 5-4 în fața lui Bayern München, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, dar fanii celor două echipe au trebuit să apeleze la pastile de inimă, răsturnările de scor fiind spectaculoase.

La pauză, scorul era 3-2 pentru parizieni, după ce campioana Franței a reacționat excelent la penalty-ul transformat de Harry Kane în minutul 17. Khvicha Kvaratskhelia a egalat, iar João Neves a adus PSG în avantaj cu o lovitură de cap, înainte de alte cinci minute pline de dramatism chiar înainte de pauză.

Execuția individuală spectaculoasă a lui Michael Olise a fost anulată de golul lui Ousmane Dembélé din penalty, acordat controversat după ce Alphonso Davies a fost considerat că a atins mingea cu mâna în careul lui Bayern, în urma unei devieri nefericite din coapsă.

Bayern revine în joc după pauză

În repriza a doua, Bayern a fost nevoită să revină după ce Kvaratskhelia și Dembélé au mai înscris o dată, ducând scorul la 5-2. Totuși, un gol cu capul marcat de Dayot Upamecano și o acțiune individuală senzațională a lui Luis Díaz au redus diferența la 5-4 și au oferit bavarezilor, așa cum ne-au obișnuit, inițiativa în finalul partidei.

Totuși, nimic nu este jucat încă, revenirea plină de determinare a lui Bayern în repriza secundă îi menține în lupta pentru calificare, având șanse reale să întoarcă rezultatul de 5-4 la general.

Dembélé, omul meciului

Cu toate acestea, nu poate fi negată calitatea arătată seara trecută de PSG. Dembélé a fost desemnat oficial omul meciului de către UEFA, după ce a reușit o dublă și o pasă decisivă în victoria echipei lui Luis Enrique.

Câștigătorul Balonului de Aur 2025 ar fi putut chiar să marcheze un hat-trick, dacă nu ar fi ratat o ocazie importantă în prima repriză, când a scăpat singur cu Manuel Neuer, dar a lovit greșit mingea cu piciorul drept, încercând să o plaseze la colțul lung.

Comentând acordarea premiului pentru cel mai bun jucător al meciului, Grupul de Observatori Tehnici al UEFA a declarat absolut justificat:

„Ousmane Dembélé a avut cel mai mare impact asupra rezultatului acestui meci spectaculos. A marcat de două ori, a oferit o pasă decisivă și a fost implicat direct în alte două faze importante”

Un sezon fabulos pentru Dembélé

Evoluția lui Ousmane Dembélé din meciul cu Bayern nu este întâmplătoare, ea venind pe fondul unui sezon foarte bun în tricoul lui PSG. În Ligue 1, francezul a adunat 10 goluri și 5 pase decisive în 17 meciuri, confirmând că este unul dintre cei mai eficienți jucători ofensivi ai campionatului.

În Champions League, cifrele erau mai modeste pe hârtie, până la ora partidei de ieri: 2 goluri și 1 assist în 7 meciuri . Impactul său în meciurile importante este unul uriaș, dovadă prestația din semifinala cu Bayern, unde a contribuit decisiv cu două goluri și o pasă de gol.

Practic, jucătorul cotat la 100 de milioane de euro traversează una dintre cele mai constante și mature perioade din carieră, devenind un jucător de diferență exact în momentele-cheie, și demonstrând că își merită banii.

