Rapid, lovită din plin: Petrila aproape de ruptură totală după meciul cu Dinamo. Claudiu a plâns de durere

Rapid a primit o veste extrem de proastă după înfrângerea nemiloasă cu Dinamo, scor 1-3, în play-off. Claudiu Petrila s-a accidentat pe finalul partidei și, conform primelor informații, accidentarea este serioasă astfel că sunt puține șanse ca fotbalistul să mai prindă acest final de play-off.

Accidentare serioasă în finalul derby-ului

Claudiu Petrila, extrema Rapidului în vârstă de 25 de ani, a părăsit terenul accidentat în minutul 80 al meciului disputat duminică seara împotriva lui Dinamo, prestând până în acel moment un joc peste media echipei.

Fotbalistul s-a lovit în urma unui duel cu Kennedy Boateng-acesta din urmă dezechilibrându-l, iar încă din momentul incidentului a fost clar că situația este gravă. Petrila nu a mai putut continua partida și nici măcar nu putea călca pe piciorul drept.

Acesta a fost scos pe brațe de către staff-ul medical, iar imaginile de pe bancă au fost sugestive: jucătorul a izbucnit în lacrimi, semn că accidentarea este una serioasă. Jucătorii de pe bancă au încercat să îl consoleze dar durerile extrem de mari precum și conștientizarea gravității accidentării l-au adus pe Petrila în lacrimi.

Rapid a rămas în 10 oameni

Problemele nu s-au oprit aici pentru giuleșteni. În momentul accidentării lui Petrila, antrenorul Costel Gâlcă efectuase deja toate schimbările, forțat fiind încă din minutul 3 să îl schimbe pe portarul Aioani care a încercat să joace deși era accidentat.

Astfel, Rapid a fost nevoită să termine meciul în inferioritate numerică, în 10 oameni, ceea ce a complicat și mai mult finalul unei partide deja pierdute cu 1-3.

Ruptură musculară și sezon încheiat

Primele informații venite dinspre club indică faptul că Petrila ar fi suferit o ruptură musculară, existând chiar suspiciuni că ar putea fi vorba despre o ruptură aproape totală. Astfel lacrimile de pe chipul fotbalistului capătă sens, rupturile musculare fiind una dintre cele mai dureroase accidentări.

În cursul zilei urmează să efectueze un RMN pentru a stabili cu exactitate diagnosticul și perioada de recuperare, însă semnalele nu sunt deloc optimiste.

La prima vedere, șansele ca jucătorul să mai revină în acest sezon sunt minime.

Va rata ultimele meciuri din play-off

În cazul confirmării diagnosticului, Claudiu Petrila va rata ultimele patru meciuri din play-off, în care Rapid va întâlni CFR Cluj, U Cluj, FC Argeș și Universitatea Craiova.

Este o pierdere importantă pentru echipă, având în vedere contribuția sa constantă în acest sezon, Petrila jucând 36 de meciuri în care a oferit 11 pase decisive și a marcat de 5 ori.

Pentru Petrila nu este prima accidentare din acest campionat dar nici de când evoluează pentru Rapid. Jucătorul a mai lipsit două etape în sezonul regulat, în luna august, dar s-a accidentat similar și acum 3 ani, în mandatul lui Berogdi, doar că de acea dată a fost vorba de piciorul său stâng.

Înfrângerea cu Dinamo aduce astfel două lovituri importante la nivelul lotului, absența lui Petrila cântărind deja greu pentru partidele viitoare.

