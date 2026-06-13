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Motivul incredibil pentru care un elev a fost eliminat din BAC. Ce i s-a întâmplat în timpul examenului

De: Denisa Crăciun 13/06/2026 | 16:51
Motivul incredibil pentru care un elev a fost eliminat din BAC. Ce i s-a întâmplat în timpul examenului
Elev eliminat din BAC
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Un elev din Valea Jiului a avut parte de o întâmplare nefericită. În timp ce se afla în sala de examen pentru a susține o probă a Bacalaureatului, telefonul mobil a sunat în urma unei avertizări Ro-Alert. Tânărul a fost eliminat imediat din clasă.

Bacalaureatul a început oficial. Primele probe sunt cele de competențe, pentru care elevii nu primesc note, ci calificative. Cu toate acestea, seriozitatea este importantă, iar utilizarea telefoanelor mobile sau oricare alte dispozitive sunt strict interzise în timpul examenului. Un elev din Valea Jiului a fost eliminat din sala de examen și asta pentru că telefonul mobil pe care îl avea asupra sa a sunat în urma unei avertizări Ro-Alert pentru furtuni, emisă în Hunedoara.

De ce a fost eliminat elevul din BAC

Elevii, părinții, dar și profesorii traversează una dintre cele mai emoționante perioade. Oficial a început Bacalaureatul pentru elevii care au finalizat liceul, iar tensiunea este la cote maxime. Până să aibă loc probele scrise, tinerii trebuie să treacă prima dată de competențe. Acestea nu se iau în considerare la nota finală, deoarece se oferă doar calificative. Totuși, există aceleași reguli pe care elevii sunt obligați să le respecte. Utilizarea telefonului în timpul examenului este interzisă.

Cu toate acestea, un elev din Valea Jiului a fost mai puțin norocos. În timp ce se afla în sala de examen, telefonul mobil pe care îl avea asupra sa a început să sune. Motivul: primise avertisment Ro-Alert pentru furtuni, care a fost transmisă în Hunedoara. Băiatul a fost eliminat de la examen, iar din cauza acestei situații nu mai poate participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat.

Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului, a spus inspectorul școlar general prof. dr. Maria Ștefănie.

De asemenea, ea a mai subliniat că în toate liceele din Hunedoara s-au transmis regulile susținerii Bacalaureatului, în special faptul că nu au voie cu telefoane în sălile de examen.

Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat, a adăugat Maria Ștefănie.

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