Mircea Solcanu, din nou în luptă cu boala. Cine îi este aproape în aceste momente

De: Anca Chihaie 24/04/2026 | 14:35
Mircea Solcanu a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut / sursă foto: Captură video

Situație dificilă pentru Mircea Solcanu, care se confruntă din nou cu probleme serioase de sănătate, după ce boala de care suferă a recidivat. Fostul prezentator TV, cunoscut publicului din numeroase apariții pe micul ecran, trece printr-o perioadă delicată, în care trebuie să găsească resursele necesare pentru a relua tratamentul și a lupta din nou pentru viața sa.

După ce, în trecut, reușise să depășească o etapă extrem de grea și părea că a câștigat lupta cu afecțiunea care i-a marcat profund existența, recidiva tumorii a venit ca o lovitură neașteptată. Problemele de sănătate nu se opresc însă aici, întrucât fostul om de televiziune se confruntă și cu alte complicații care îi afectează starea generală.

Cine îi este aproape în aceste momente

Vestea reapariției bolii a stârnit îngrijorare în rândul celor care îl cunosc și îl apreciază. În ultima perioadă, telefonul său a devenit mult mai activ, semn că oamenii apropiați încearcă să îi fie alături și să îl susțină moral. Prietenii și cunoscuții au început să îl contacteze mai des, în încercarea de a-l încuraja să nu renunțe și să își continue drumul spre vindecare.

Deși situația este una complicată, există în continuare speranță. Posibilitatea unui tratament rămâne deschisă, însă pentru ca acest lucru să devină realitate, este nevoie de voință și determinare din partea sa. Reînceperea investigațiilor medicale și a terapiei reprezintă un pas esențial, iar apropiații insistă ca el să își regăsească motivația pentru a merge mai departe.

”Trebuie să îmi găsesc resursele interioare necesare de a mă remonta și repune pe drumul acesta de a merge la doctor. Eu constat că sunt foarte mulți oameni care mă plac mai mult viu decât mort. M-au mai sunat, mă sună tot prietenii apropiați, încep un asalt să mă trimită la doctor”, a declarat Mircea Solcanu.

Pe lângă sprijinul celor din jur, fostul prezentator pare să se bazeze tot mai mult pe credință. În ultimele luni, apropierea de valorile spirituale a devenit o constantă importantă în viața sa. Această dimensiune îi oferă un anumit echilibru interior și îl ajută să gestioneze mai ușor incertitudinile legate de starea sa de sănătate.

