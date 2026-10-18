Explozie puternică la fabrica de amidon din Medgidia. În urma incendiului, două persoane au fost rănite

Explozie puternică la fabrica de amidon din Medgidia. În urma incendiului, două persoane au fost rănite
Elicopter SMURD/ sursa foto: DSU
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A avut loc o tragedie de proporții la Medgidia. Duminică, 18 octombrie, s-a produs o explozie urmată de un incendiu la fabrica de amidon. Două persoane au suferit arsuri, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție ale ISU Constanța. 

Duminică, 18 octombrie, a avut loc o explozie puternică la fabrica de amidon din Medgidia. În urma exploziei, la scurt timp a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informații oferite de pompieri, totul ar fi pornit la nivelul unui buncăr de cereale. Două persoane cu arsuri au fost găsite de echipajele sosite la locul incidentului. Acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Explozie puternică la fabrica de amidon din Medgidia

În urma exploziei, au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Potrivit primelor informații transmise de ISU Constanța, incendiul a fost lichidat de angajații fabricii de amidon înainte de sosirea pompierilor.

„Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

De asemenea, echipajele de intervenție au acordat asistență persoanelor afectate și au evaluat situația de la locul incidentului. Două dintre persoane au fost rănite cu suflul exploziei, astfel că au fost transportate la spital în vederea îngrijirilor medicale. Totodată, potrivit pompierilor care au efectuat cercetări, explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale.

„Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței și vor fi transportate la spital pentru investigații medicale amănunțite, una cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Constanța.

Fabrica de amidon din Medgidia a trecut prin aceeași tragedie

Nu este prima dată când la fabrica de amidon din Medgidia are loc o explozie. În anul 2021, amintim că a avut loc o tragedie similară. Fabrica a explodat, iar apoi a izbucnit un incendiu puternic. Flăcările au izbucnit după ce centrifuga de mare capacitate, aflată în probe, s-a supraîncălzit. În acel incident nu au existat victime.

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