Pericol de explozie pe Valea Oltului! Un TIR a intrat într-o pompă de carburant, iar cabina șoferului este daună totală

Incident grav la o benzinărie de pe Valea Oltului! Un TIR a lovit violent una dintre pompele de alimentare, iar în urma impactului s-au produs scurgeri importante de combustibil. Pericolul a fost uriaș: o simplă scânteie ar fi putut transforma întreaga zonă într-un adevărat infern.

Incidentul s-a produs marți, la stația OMV de la ieșirea din Călimănești, pe sensul de mers către Sibiu. Din primele informații transmise de Centrul Infotrafic, camionul frigorific ar fi lovit pompa în timp ce șoferul efectua o manevră în interiorul stației.

Incident grav la o benzinărie de pe Valea Oltului!

Imediat după impact, situația a devenit extrem de periculoasă. Combustibilul s-a scurs în zona pompei, iar pompierii au fost chemați de urgență pentru a elimina riscul izbucnirii unui incendiu.

Autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de 200 de metri. Practic, benzinăria și împrejurimile au devenit zonă de risc, în timp ce echipele de intervenție încercau să țină situația sub control. Pompierii au avut, însă, și o altă misiune contra cronometru: șoferul TIR-ului rămăsese blocat în cabină.

În urma accidentului, bărbatul nu a mai putut ieși singur din cabina camionului. Operațiunea de descarcerare s-a desfășurat în condiții dificile, mai ales că intervenția avea loc chiar într-o zonă în care combustibilul se scursese.

Echipajele au reușit, în cele din urmă, să-l scoată în siguranță. Potrivit ISU, șoferul era conștient și cooperant și a fost predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea pentru evaluare medicală.

Traficul a fost dat peste cap

Pe măsură ce intervenția a avansat, pompierii au reușit să limiteze și problema combustibilului. La momentul ultimei informări, ISU preciza că nu mai existau scurgeri de carburant, însă intervenția nu era încă încheiată.

Într-o stație de alimentare, combustibilul scurs în combinație cu o eventuală sursă de aprindere poate genera rapid un incendiu major. Tocmai de aceea, evacuarea zonei și măsurile luate de pompieri au fost esențiale pentru prevenirea unei tragedii.

Accidentul a dat peste cap și circulația în zonă. Traficul a fost oprit pe durata intervenției, iar șoferii care tranzitau Valea Oltului au fost nevoiți să aștepte finalizarea operațiunilor autorităților.

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