Pericol de explozie pe Valea Oltului! Un TIR a intrat într-o pompă de carburant, iar cabina șoferului este daună totală

Pericol de explozie pe Valea Oltului! Un TIR a intrat într-o pompă de carburant, iar cabina șoferului este daună totală
Galerie Foto 5
Incident pe Valea Oltului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Incident grav la o benzinărie de pe Valea Oltului! Un TIR a lovit violent una dintre pompele de alimentare, iar în urma impactului s-au produs scurgeri importante de combustibil. Pericolul a fost uriaș: o simplă scânteie ar fi putut transforma întreaga zonă într-un adevărat infern.

Incidentul s-a produs marți, la stația OMV de la ieșirea din Călimănești, pe sensul de mers către Sibiu. Din primele informații transmise de Centrul Infotrafic, camionul frigorific ar fi lovit pompa în timp ce șoferul efectua o manevră în interiorul stației.

Incident grav la o benzinărie de pe Valea Oltului!

Imediat după impact, situația a devenit extrem de periculoasă. Combustibilul s-a scurs în zona pompei, iar pompierii au fost chemați de urgență pentru a elimina riscul izbucnirii unui incendiu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de 200 de metri. Practic, benzinăria și împrejurimile au devenit zonă de risc, în timp ce echipele de intervenție încercau să țină situația sub control. Pompierii au avut, însă, și o altă misiune contra cronometru: șoferul TIR-ului rămăsese blocat în cabină.

Incident pe Valea Oltului

Incident pe Valea Oltului

În urma accidentului, bărbatul nu a mai putut ieși singur din cabina camionului. Operațiunea de descarcerare s-a desfășurat în condiții dificile, mai ales că intervenția avea loc chiar într-o zonă în care combustibilul se scursese.

Echipajele au reușit, în cele din urmă, să-l scoată în siguranță. Potrivit ISU, șoferul era conștient și cooperant și a fost predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea pentru evaluare medicală.

Traficul a fost dat peste cap

Pe măsură ce intervenția a avansat, pompierii au reușit să limiteze și problema combustibilului. La momentul ultimei informări, ISU preciza că nu mai existau scurgeri de carburant, însă intervenția nu era încă încheiată.

Într-o stație de alimentare, combustibilul scurs în combinație cu o eventuală sursă de aprindere poate genera rapid un incendiu major. Tocmai de aceea, evacuarea zonei și măsurile luate de pompieri au fost esențiale pentru prevenirea unei tragedii.

Accidentul a dat peste cap și circulația în zonă. Traficul a fost oprit pe durata intervenției, iar șoferii care tranzitau Valea Oltului au fost nevoiți să aștepte finalizarea operațiunilor autorităților.

VEZI ȘI: Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină

Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce au făcut Irina Vasilcan și Gheorghe Moldovan cu o zi înainte de tragedie: „Nu am fost împreună, am fost separat”
Ce au făcut Irina Vasilcan și Gheorghe Moldovan cu o zi înainte de tragedie: „Nu am fost împreună, am fost separat”
De ce Irina Vasilcan nu a participat la înmormântarea fostului arbitru Gheorghe Moldovan: „Am fost pusă într-o situație”
De ce Irina Vasilcan nu a participat la înmormântarea fostului arbitru Gheorghe Moldovan: „Am fost pusă într-o situație”
Iubitul Valentinei a fost adus în România! Ce urmează acum pentru Vlad Bălțățeanu
Iubitul Valentinei a fost adus în România! Ce urmează acum pentru Vlad Bălțățeanu
Ce plan concepuse fostul arbitru Gheorghe Moldovan înainte să moară. Soția lui a povestit tot: „Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră”
Ce plan concepuse fostul arbitru Gheorghe Moldovan înainte să moară. Soția lui a povestit tot: „Pe 21 iulie a vrut să vină în curtea noastră”
Ultimele clipe de viață ale asistentului Octav. Ce i-a spus colegei sale înainte de producerea tragediei
Ultimele clipe de viață ale asistentului Octav. Ce i-a spus colegei sale înainte de producerea tragediei
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Mediafax
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Adevarul
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Mediafax
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
Click.ro
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
go4it.ro
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.