Toate televiziunile din România „se întrec” în perioada aceasta în construirea programului special pentru noaptea dintre ani! TVR 1 vine cu artileria grea anul acesta, pentru că este an aniversar, televiziunea publică sărbătorind 70 de ani de existență! Maratonul pe care TVR 1 îl pregătește, de peste 8 ore, va fi cu de toate, cu momente unice, diverse genuri muzicale, artiști de top pentru toate generațiile, o celebrare a locului în care practic a începutul TOTUL în materie de televiziune în România, acum 70 de ani! Gazdele principale vor fi Iuliana Tudor și artistul Paul Surugiu FUEGO, secondați de actorul Cătălin Neamțu!

Surprizele nu au fost dezvăluite încă, dar cu siguranță programul pregătit de aceștia și filmat zilele trecute va fi unul spectaculos!

Dar exclusivitatea absolută o reprezintă prezența unui STAR INTERNAȚIONAL! Este vorba despre DIVA DIN BALCANI, cel mai bine vândut artist din fosta Iugoslavie, din toate timpurile – NEDA UKRADEN!

Neda Ukraden va cânta alături de Fuego

Aceasta a venit în România, adusă de Fuego și echipa lui, special pentru filmările acestui program! Ea va avea un micro-recital cu melodii de top, printre care și celebrul hit „ZORA JE”, refăcut anul trecut cu Orchestră Regala din Marea Britanie, piesă care a făcut înconjurul lumii, fiind tradusă în peste 15 limbi!

Neda Ukraden arată de milioane, scoate în continuare piese pe bandă rulantă și susține concerte în țările în care este star absolut, Croația, Serbia, Muntenegru, Bosnia, Slovenia, Bulgaria și chiar România!

Maraton de 8 ore la Revelionul 2027 al TVR

La REVELIONUL TVR 70 aceasta va cânta, în premieră, un trio alături de Fuego și de Raoul, bunul ei prieten! De asemenea, va vorbi și în limba română și va crea momente magice, pline atât de sensibilitate, cât și de spirit balcanic!

Regăsiti mai jos câteva imagini cu apariția sa, pentru care s-a pregătit intens, purtând o rochie realizată special pentru acest program, sclipitoare, înnobilată de cristale și elemente moderne!

„Cu bucurie vă anunț ca în noaptea dintre ani, la TVR 1, veți putea urmări un program spectaculos la REVELION TVR 70, cu nume importante, cu varietate, momente unice, muzică diversă, generații diferite și multe surprize, un spectacol demn de locul în care timp de 70 de ani s-a scris istorie! Eu și mica mea echipă avem alocat o parte din timp, unde vom realiza câteva calupuri despre mari proiecte muzicale! Astfel, NOI, eu și realizatorul emisiunii, ne-am gândit, pentru români și pentru această instituție, mai mult sau mai puțin prețuită, să aducem un artist internațional! Astfel, exclusivitatea este prezența alături de noi, cu un micro-recital de senzație, a celebrei dive din Balcani, cea mai iubită artistă a Iugoslaviei și cea mai apreciata azi în Serbia, Croatia, Muntenegru, Bosnia, Slovenia, Bulgaria – Neda Ukraden! Are o activitate impresionantă de aproape 60 de ani, zeci de șlagăre, sute de milioane de vizualizări și desigur, canta cea mai iubită melodie din balcani. Este apreciată si în Romania, în zona de Vest. A lansat peste 30 de albume de studio și a vândut peste 5 milioane de discuri în cariera sa. Vom cânta și împreună! Nu ratați!”, a mărturisit Paul Surugiu FUEGO.

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