Prințul Marco a reacționat după bonfire-ul dintre soția sa, Bianca Ghiurcă, și ispita Gabriella Barbu, de la Insula Iubirii. Concurentul a publicat un videoclip pe TikTok, în care a contestat mai multe afirmații făcute de Gabriella.

După bonfire-ul dintre Bianca și Gabriella, Marco a spus că a evitat să vorbească despre ispită de la începutul difuzării emisiunii, însă două dintre declarațiile acesteia l-au deranjat.

Prințul Marco o acuză pe Gabriella că nu spune adevărul

Marco spune că e deranjat de afirmația Gabriellei potrivit căreia i-ar fi spus că o iubește.

„Primul este faptul că ea i-a zis Biancăi că eu i-am zis că o iubesc și chestia asta va fi clarificată la ultimul bonfire”, a declarat Marco.

El mai spune și că nu a încercat să îi ascundă Biancăi faptul că s-a culcat cu Gabriella și că avea de gând să îi spună chiar dinainte de a descoperi că totul a fost filmat.

„Al doilea lucru este că Gabriella a zis că eu am vrut să ascund faptul că am făcut ceea ce am făcut cu ea și știe că nu este așa, este filmat tot. Eu am zis imediat după ce am făcut ceea ce am făcut că voi spune totul. După aia s-a găsit o cameră, s-a intrat într-un alt scenariu, dar eu înainte să găsesc camera aia am zis chestia asta”, a explicat concurentul.

Marco regretă că a invitat-o pe Gabriella în cameră

În același mesaj, Marco spune că regretă în special faptul că a invitat-o din nou pe Gabriella în camera lui, după bonfire. El spune că, dacă ar fi cunoscut reacția soției sale la acel moment, nu ar mai fi făcut acest lucru.

„Cred că este cel mai urât lucru pe care l-am făcut, că am chemat-o din nou la mine în cameră și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”, a recunoscut Marco.

Totodată, el a susținut că a observat în imaginile difuzate „comportamentul de ispită” al Gabriellei, însă și-a exprimat regretul pentru propria decizie.

„Pentru ce am făcut prima oară mi-am asumat totul, dar pentru că am repetat îmi pare foarte rău, mă simt foarte prost (…) și nu merita Bianca așa ceva, îmi pare rău”, a spus Marco.

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