Survivor 2027 a început deja să suscite interesul telespectatorilor, mai ales după ce Antena 1 a început să publice indicii despre viitorii concurenți. Deși postul de televiziune nu a anunțat oficial niciun nume, în spațiul public au apărut numeroase speculații despre vedetele care ar putea ajunge în Republica Dominicană.

Antena 1 a ales să păstreze misterul în privința componenței echipei Faimoșilor. În locul unor anunțuri oficiale, producătorii au început să ofere indicii prin intermediul unor materiale de promovare distribuite pe rețelele sociale, clipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Vedetele care ar participa la Survivor 2027

Cele patru trailere despre care se discută până acum și care sunt deja postate pe contul de TikTok al emisiunii Survivor, sugerează că printre viitorii participanți s-ar putea număra un fotbalist, o cântăreață, o persoană cunoscută din lumea gastronomiei, posibil un chef sau un fost concurent de la Chefi la cuțite, precum și un rapper celebru.

Indiciile au declanșat deja discuții în mediul online, iar utilizatorii platformelor sociale au început să propună nume care s-ar potrivi descrierilor.

Adrian Mutu și Gabi Torje, nume vehiculate pentru Survivor 2027

Dintre toate variantele apărute în spațiul public, două au fost deja asociate cu posibile negocieri pentru participarea la emisiune: Adrian Mutu și Gabriel Torje.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Adrian Mutu ar fi purtat discuții avansate cu reprezentanții Antena 1 și ar fi ajuns chiar la o înțelegere de principiu. Fostul internațional colaborează deja cu postul de televiziune în calitate de analist sportiv.

În ceea ce îl privește pe Gabi Torje, presa a relatat că fostul fotbalist s-ar afla în negocieri cu producătorii, fără să fi luat încă o decizie definitivă. Unul dintre motive ar fi probabilitatea repetării scenariului de anul trecut cu Gabi Tamaș, care a câștigat Asia Express 2025 și apoi a fost cooptat în emisiunea Survivor.

Cu toate acestea, nici participarea lui Mutu, nici cea a lui Torje nu a fost confirmată oficial de Antena 1.

Ce alte nume sunt vehiculate pentru noul sezon

Pe lângă cei doi foști fotbaliști, printre vedetele asociate în discuțiile din mediul online cu viitorul sezon se numără mai multe nume cunoscute din muzică și divertisment precum Bella Santiago, Delia Matache, Antonia, Loredana Groza și Codruța Filip. În discuțiile despre posibilii concurenți au mai apărut numele lui Tarzy, Cheloo și Alex Velea.

În cazul lui Cheloo, speculațiile au fost alimentate inclusiv de un videoclip în care un posibil concurent este descris drept „maestrul vorbelor adevărate”. Indiciul a fost interpretat de unii telespectatori drept o trimitere la rapper.

De asemenea, numele Bellei Santiago, al Deliei și al Loredanei Groza au apărut în discuțiile despre identitatea cântăreței sugerate de materialele promoționale.

Lista celor zece nume selectate din speculațiile apărute până acum este următoarea:

Adrian Mutu Gabriel Torje Bella Santiago Delia Matache Antonia Loredana Groza Codruța Filip Tarzy Cheloo Alex Velea

Cu toate acestea, Antena 1 nu a confirmat oficial niciunul dintre participanții la Survivor 2027, astfel că publicul va mai avea de așteptat pentru a afla care sunt noii concurenți ai show-ului.

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