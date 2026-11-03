Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..

Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Survivor 2027
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Antena 1 pregătește deja noul sezon Survivor, iar printre primele nume aflate pe lista Faimoșilor se numără doi foști internaționali români. Dacă participarea lui Adi Mutu este foarte aproape de a fi parafată, Gabi Torje se află încă în negocieri cu producătorii show-ului.

Noul sezon Survivor începe să prindă contur, iar producătorii încearcă să aducă în competiție nume cu greutate din sportul românesc. Adi Mutu și Gabi Torje sunt primii foști fotbaliști care au intrat în calculele pentru Survivor 2027, însă situația lor este diferită în acest moment.

Adi Mutu merge la Survivor 2027

Antena 1 vrea să dea o lovitură importantă de imagine prin aducerea lui Adrian Mutu în competiția filmată în Republica Dominicană. Fostul internațional român colaborează deja cu postul de televiziune în calitate de analist pentru meciurile echipei naționale, iar discuțiile pentru participarea sa la Survivor au ajuns într-un stadiu avansat.

Adrian Mutu

Surse apropiate fostului atacant susțin că cele două părți au ajuns foarte aproape de un acord.

„În mare s-au înțeles cu Adi!”

Totodată, Vladimir Dembinski, producătorul formatului, s-a întâlnit cu Adrian Mutu pentru a discuta ultimele detalii privind colaborarea și condițiile contractuale. Cei doi ar fi pus la punct aspectele finale înaintea oficializării participării fostului fotbalist în show.

Gabi Torje, următorul nume dorit de producători

Pe lista Faimoșilor se află și Gabi Torje, fostul internațional fiind una dintre variantele luate în calcul pentru noul sezon. În cazul său, negocierile nu sunt încă încheiate, însă discuțiile dintre cele două părți continuă.

Gabriel Torje

Situația lui Torje este asemănătoare cu cea a lui Gabriel Tamaș. După participarea și victoria din Asia Express, Tamaș a fost ofertat pentru Survivor. Același traseu pare să fie urmat și de Torje, care a ajuns în semifinala acestui sezon al emisiunii, totodată având şanse de aproape 100% să iasă câştigător în marea finală.

Totuşi, fostul mijlocaș nu a oferit încă un răspuns final, însă pare decis să accepte propunerea primită și să facă pasul către competiția din Republica Dominicană.

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