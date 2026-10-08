Adrian Mutu merge la Survivor 2027? Cu cine a fost surprins fotbalistul la ceas de seară

Antena 1 pregătește deja nou sezon Survivor și vrea să dea o lovitură importantă de imagine prin aducerea unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români în competiție.

După succesul ediției din 2026, câștigată de Gabriel Tamaș, producătorii show-ului au început negocierile cu Adrian Mutu pentru participarea la viitorul sezon al reality-show-ului filmat în Republica Dominicană.

Adrian Mutu merge la Survivor 2027?

Conform GSP, fostul internațional român ar fi ajuns deja la o înțelegere cu reprezentanții postului de televiziune pentru a lua parte la competiție. Adrian Mutu colaborează deja cu Antena 1 în calitate de analist pentru meciurile echipei naționale a României, difuzate de postul TV.

Surse apropiate fostului atacant susțin că negocierile sunt într-un stadiu foarte avansat. „În mare s-au înțeles cu Adi!”, au declarat persoane din anturajul acestuia. Acordul ar urma să îi aducă venituri consistente, atât printr-o sumă acordată la semnarea contractului, cât și pentru perioada petrecută în competiție.

Cu cine a fost surprins fotbalistul la ceas de seară

În plus, producătorul formatului, Vladimir Dembinski, s-ar fi întâlnit recent cu Adrian Mutu pentru a discuta ultimele detalii legate de colaborare și de condițiile contractuale. Cei doi au avut o întâlnire în care au pus la punct aspectele finale înaintea oficializării participării fostului fotbalist la Survivor.

De-a lungul timpului, reality-show-ul a atras mai multe nume cunoscute din sportul românesc. Printre participanții din sezoanele precedente s-au numărat foștii fotbaliști Adrian Petre, Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșcă și Robert Niță, dar și sportivi din alte discipline precum Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Marian Drăgulescu, Cezar Juratoni, Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Mihai Zmărăndescu, Elena Chiriac sau Patricia Vizitiu.

Ediția din 2027 va fi prezentată, potrivit informațiilor disponibile, de Adrian Vasile, iar înscrierile pentru concurenții din echipa „Războinicilor” sunt deja deschise.

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