Puțini știu că soția Prinţului Marco nu și-a terminat studiile. Bianca Ghiurcă a dezvăluit că a rămas cu doar nouă clase după ce a fost exmatriculată în timpul liceului, iar acel moment i-a schimbat complet viața.

Astăzi conduce împreună cu soțul său un business în Italia și este cunoscută publicului datorită aparițiilor televizate, însă adolescența Biancăi Ghiurcă a fost departe de a fi lipsită de probleme. Originară din Bacău, aceasta a mărturisit că a fost exmatriculată în clasa a X-a după ce a făcut „câteva boacăne”, iar ulterior părinții au decis să o aducă în Italia, unde locuiau deja de ani buni.

Exmatricularea care i-a schimbat destinul

Înainte să se facă remarcată în emisiuni de televiziune și în mediul online, Bianca Ghiurcă a avut un parcurs diferit față de cel pe care îl afișează astăzi. Născută în Bacău, ea a rămas în România în copilărie, în timp ce părinții săi erau stabiliți în Italia încă din anul 2000.

Tânăra a crescut alături de rude, însă problemele apărute la școală au schimbat rapid situația. În timpul castingului pentru sezonul din 2025 al Insulei Iubirii, Bianca a povestit că a fost exmatriculată în clasa a X-a, episod care a dus la plecarea sa din România.

„Mă numesc Bianca, am 26 de ani, sunt din Bacău. Acum 11 ani m-am mutat în Italia, unde am lucrat ca ospătăriță. Părinții mei stau în Italia, sunt acolo din 2000. Eu am crescut cu unchii mei, numai că am făcut câteva boacăne la școală, cum se zice, și a trebuit să vină să mă ia, să mă duc”, a povestit aceasta.

Astfel, studiile sale s-au oprit după doar nouă clase, iar viitorul ei a luat o direcție complet diferită de cea pe care și-o imaginase în perioada liceului.

A lăsat Bacăul în urmă și și-a construit o viață în Italia

După mutarea în Italia, Bianca Ghiurcă a început să muncească și să își refacă viața. Ea a mărturisit că a lucrat ca ospătăriță, iar anii petrecuți în Peninsulă aveau să îi aducă și întâlnirea care i-a schimbat definitiv viața sentimentală.

Acolo l-a cunoscut pe Marco Dăscăliuc, bărbatul alături de care formează un cuplu de aproximativ un deceniu. Povestea lor de dragoste a început într-un local din Italia, unde Bianca lucra la momentul respectiv.

Relația lor a evoluat în timp, iar cei doi au devenit nu doar parteneri de viață, ci și parteneri de afaceri. În prezent, locuiesc în Italia și administrează împreună un local din domeniul HoReCa, afacere pe care au construit-o după mai mulți ani de muncă.

Afacerile familiei sunt administrate de Bianca

Deși mulți îl asociază pe Prințul Marco cu imaginea afacerilor familiei, Bianca Ghiurcă a lăsat să se înțeleagă că rolul său este unul extrem de important. Ea a declarat în cadrul emisiunii că afacerile și locuința familiei sunt înregistrate pe numele ei.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei doi sunt implicați în administrarea unui business din domeniul HoReCa și au construit împreună atât activitatea profesională, cât și patrimoniul familiei.

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