Un incendiu puternic a izbucnit duminică seara la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, iar flăcările au afectat mansarda, acoperișul, fațada și ultimele trei etaje ale clădirii. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate în siguranță, în timp ce peste 100 de pompieri din mai multe județe au intervenit pentru a împiedica extinderea focului și pentru a încerca să stingă incendiul.

Intervenția a continuat și în cursul zilei de astăzi, la mai bine de 12 ore de la izbucnirea flăcărilor. Potrivit informațiilor transmise de autorități, incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar operațiunea este îngreunată de structura acoperișului, care este realizat din două straturi de tablă. Din cauza acestei configurații, pompierii întâmpină dificultăți în identificarea și stingerea focarelor ascunse, fiind nevoiți să îndepărteze învelitoarea pentru a putea ajunge la zonele afectate.

Pompierii au intervenit din mai multe județe

La fața locului au fost mobilizate echipaje din patru județe, iar intervenția se desfășoară atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii. Accesul pe una dintre laturile hotelului este dificil, ceea ce complică și mai mult operațiunea. Pompierii au utilizat autoscări și tunuri de stingere, însă vântul puternic și curenții de aer au contribuit la menținerea și propagarea flăcărilor.

Persoanele cazate în hotel au fost evacuate în urma avertizărilor primite de la recepție, iar unii dintre turiști au observat mirosul de fum înainte de a coborî. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar reprezentanții unității de cazare au transmis că siguranța oamenilor a fost prioritatea în timpul evacuării.

Pagubele materiale sunt însă considerabile, având în vedere amploarea incendiului și zonele afectate. Deocamdată, cauza izbucnirii flăcărilor nu a fost stabilită. După încheierea intervenției, o comisie urmează să analizeze circumstanțele în care s-a produs incendiul și să determine de unde a pornit focul.

În imaginile surprinse la fața locului se observă amploarea distrugerilor provocate de incendiu, flăcările afectând puternic partea superioară a hotelului. Acoperișul și mansarda au fost mistuite, iar în unele zone ale clădirii structura a rămas expusă, până la cărămidă, în urma incendiului.

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