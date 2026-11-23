Nu mai este un secret faptul că fostul concurent de la Insula Iubirii – sezonul 8 – Cornel Luchian s-a alătură taberei susținătorilor lui Mocăniță. Soțul Iustinei Loghin nu s-a abținut și a luat-o peste picior pe Claudia Ion după ce aceasta s-a îndrăgostit de pilotul Eduard.

După bonfire-ul de confruntare dintre Claudia și Andrușca, care a avut loc în ediția de sâmbătă, 21 noiembrie, ispita a fost invitată să revină în vila ei și Radu a continuat discuția cu Claudia. În timpul ceremoniei focului, cele două au avut o discuție civilizată, nu s-au ferit să își spună punctul de vedere, însă Claudia a făcut mai multe observații la adresa lui Mocăniță.

Radu: Îți mulțumesc foarte mult Claudia pentru seara asta. Bucură-te de momentele astea care au mai rămas. Să ai un zbor lin.

Claudia: Croazieră. Așa se zice când ajungi sus, sus și zbori lin, se numește croazieră.

Radu: Ți-a zis pilotul?

Claudia: Mhm.

Radu: Îți doresc un date așa cum vrei, să fie de croazieră.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Cornel Luchian a luat-o peste picior pe Claudia Ion, după ce una dintre replicile sale a devenit virală pe TikTok.: „Când ajungi sus, sus se numește CROAZIERĂ. Voi știați?”, a scris Cornel Luchian pe Instagram. Ceea ce poate Cornel nu a înțeles a fost faptul că fosta iubită a lui Mocăniță s-a referit la altitudinea de croazieră a unui avion – atunci când zborul devine stabil, lin și plăcut după decolare, metaforă care ar putea descrie felul în care a evoluat relația dintre ea și pilotul Eduard.

„Înțepătura” lui Cornel pentru Claudia Ion nu este întâmplătoare sau o simplă antipatie exprimată public. După terminarea filmărilor din Thailanda, cuplurile Mocăniță-Andrușca, Prințul Marco și „Prințesa” Bianca Ghiurcă au fost prezenți la petrecerea de botez a lui Milan, fiul Iustinei și al lui Cornel Luchian. Evenimentul a avut loc pe 8 martie 2026, iar apariția concurenților împreună a stârnit un val de reacții în mediul online. Printre invitați s-au numărat și Francesca Sarao și Cristi Pungă- vezi AICI imagini de la petrecere.

„Avionul” a ajuns direct la Claudia la palat

În edițiile anterioare, Claudia Ion aruncă în foc colierul care simbolizează relația cu Mocăniță și a revenit în vilă cu gânduri serioase. Între ea și pilotul Eduard a avut loc primul sărut, care ulterior s-a consumat ceva mai intens în camera Claudiei. Camerele de filmat din vila fetelor au surprins momentul în care ispita ajunge în baia „palatului” unde Claudia a stat timp de 21 de zile și își dă frâu liber sentimentelor. Cu toate acestea, Claudia a ținut să clarifice situația. Ea a mărturisit că, deși momentul a fost unul pasional, nu s-a ajuns la o partidă de amor.

„Eduard a venit după mine în cameră și a intrat după mine în baie și ne-am sărutat mai pasional, dar de fapt ne sărutasem și jos, în baie, mai pasional. Ne-am sărutat, ne-am atins. A fost ceva așa mai pasional, nu a fost chiar întâmplarea întâmplării”, a spus Claudia.

Ce s-a întâmplat în baie, de fapt, între Claudia și pilotul Eduard. Detaliul intim pe care nimeni nu l-a observat

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