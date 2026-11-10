Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii

Ionuț Mocăniță și Andrușca/ sursa foto: colaj CANCAN
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După ce s-a aflat deznodământul cu privire la Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, un alt cuplu a fost dat de gol. Totul s-a întâmplat chiar la botezul lui Milan, băiețelul Iustinei Loghin și al lui Cornel Luchian. Lăutarul i-a făcut să fie în centrul atenției și nu se mai pot ascunde. 

Iustina și Cornel au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Cei doi au rezistat tentației și au plecat împreună acasă. Acum au doi copii, Ivana și Milan, al cărui botez a fost un prilej de reuniune a foștilor concurenți și ai fostelor ispite din emisiune. Printre invitați s-au numărat Bianca Giurcă și Patrick Deac, Francesca Sarao și Cristi, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco, care s-au dat de gol încă o dată. Totuși, surpriza cea mare a fost cuplul Ionuț Mocăniță-Andrușca. Manelistul Răzvan de la Pitești le-a cântat, iar ei au dansat fără rețineri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Spoilerul suprem oferit de un manelist despre un cuplu Insula Iubirii

Ionuț Mocăniță s-a dus la Insula Iubirii, sezonul X, împreună cu Claudia Ion. Numai că parcursul lor a fost diferit față de ce se așteptau. Aceștia și-au aruncat jigniri în timpul emisiunii, ba chiar s-au apropiat de alte persoane. Șatena s-a îndrăgostit de Eduard Vlădescu, ispita-pilot, în timp ce Mocăniță și-a găsit liniștea în brațele Andrușcăi.

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Deși mulți au crezut că joacă doar un rol, se pare că și după câteva luni bune de la încheierea filmărilor se înțeleg de minune. Ei au participat la botezul organizat de Iustina și Cornel, iar lăutarul i-a dat de gol. Răzvan de la Pitești s-a apropiat chiar de ei, a cântat o piesă de dragoste, iar piesa a fost fredonată de cei doi îndrăgostiți. Imaginile au ajuns în mediul online, astfel că nu mai este o surpriză că formează un cuplu.

Ionuț Mocăniță și Andrușca/ sursa foto: social media

Ionuț Mocăniță și Andrușca/ sursa foto: social media

De ce crede Claudia Ion că Ionuț Mocăniță a refuzat testul poligraf

Unul dintre cele mai remarcante momente ale sezonului a fost cel în care Ionuț Mocăniță a refuzat testul poligraf. El și-a motivat alegerea spunând că își dorește ca și Claudia să facă testul. Văzând că bate în retragere, concurenta crede că a fost înșelată și nu a vrut să se afle adevărul.

„El s-a culcat cu ea. Să mă duc acum acasă și să zic la lume că Ionuț nu a putut să mă mai iubească… Pe tabletă văd că tu zici că nu ai încredere în mine, că tu, de fapt, ai venit să mă testezi pe mine, să îți răspunzi tu la niște întrebări.

Acum zici că nu mă mai iubești de un an și ceva, unde am trăit eu, frate?! Credeam că știu ce e cu viața mea. Aveam nevoie de asta ca să deschid ochii”, a declarat Claudia Ion.

VEZI ȘI: Patronul controversat din viața Claudiei Ion de la Insula Iubirii. El ar fi motivul geloziei lui Ionuț Mocăniță

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