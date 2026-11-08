Deranjată de atitudinea Claudiei privind plata chiriei, Andrușca a uitat ce are ”în curte”: ”Am 3 bijuterii pe patru roți, de la fostul meu partener”

Apariția Andrușcăi în actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii a readus în atenția telespectatorilor câteva momente mai vechi, care, privite acum, capătă o cu totul altă semnificație. Tânăra pare să fi dezvoltat o simpatie pentru Măcăniță, iar faptul că între cei doi ar exista o relație după încheierea filmărilor a stârnit și mai mult interesul publicului. Mai mult decât atât, anumite intervenții ale acesteia din sezonul actual par să intre în contradicție cu atitudinea pe care a afișat-o în urmă cu un an, atunci când a participat la sezonul 9 al show-ului.

Puțini sunt cei care își mai amintesc faptul că Andrușca nu este o prezență complet nouă în universul emisiunii. Aceasta a făcut parte și din sezonul precedent, când a avut ocazia să se prezinte în fața concurenților și să le vorbească despre personalitatea, preferințele și stilul său de viață. La acel moment, tânăra a atras atenția prin pasiunea pentru mașinile puternice și prin detaliile pe care le-a oferit despre automobilele pe care le deținea.

Ce spune acum Andrușca despre banii în cuplu

Un aspect care a rămas în memoria telespectatorilor a fost faptul că Andrușca a vorbit deschis despre cele trei mașini ale sale, pe care le-a asociat cu personalitatea ei. Aceasta a dezvăluit că automobilele fuseseră primite de la fostul partener, lăsând să se înțeleagă că relația respectivă îi oferise și anumite beneficii materiale. Printre detaliile menționate s-au numărat modele cu motoare puternice, inclusiv un BMW M6 și un automobil din gama GTS.

„Am 3 bijuterii pe 4 roți. Mașinile sunt primite cadou de la fostul meu partener.”, a spus Andrușca în urmă cu un an.

Într-unul dintre momentele urmărite de telespectatori, Claudia a adus în discuție aspecte financiare din relația sa cu Măcăniță, explicând că responsabilitățile nu erau suportate exclusiv de unul dintre parteneri. Printre lucrurile menționate s-au numărat plata chiriei și contribuțiile fiecăruia la cheltuielile comune. Discuția a ajuns astfel la o temă sensibilă: modul în care doi oameni care formează un cuplu ar trebui să își împartă banii și responsabilitățile.

În acel context, Andrușca a intervenit în favoarea lui Măcăniță, adoptând o poziție clară în ceea ce privește administrarea banilor într-o relație. Din perspectiva ei, atunci când doi oameni aleg să fie împreună, nu ar trebui să transforme contribuțiile financiare într-un motiv de reproșuri, întrucât partenerii formează o echipă și trebuie să privească lucrurile ca pe un tot unitar.

„Scoate ochii unui om că am plătit eu, că a plătit el, că dacă deja avem o relație și noi doi suntem un întreg.”, spune acum Andrușca.

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