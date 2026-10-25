Andrușca o atacă pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor

Andrușca o atacă pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor
Galerie Foto 10
Andruşca
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță traversează unul dintre cele mai tensionate momente de la Insula Iubirii, iar în ecuație a intrat tot mai mult și ispita Andrușca. După ce Claudia a avut parte de momente apropiate alături de Eduard Vlădescu, iar Mocăniță a acceptat provocarea testului poligraf, Andrușca a decis să rupă tăcerea și să răspundă celor mai incomode întrebări primite de la fani.

Cei care urmăresc sezonul 10 știu deja că Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au intrat în competiție după aproape trei ani de relație. Ambii lucrează în industria beauty, el fiind hairstylist, iar ea nail artist. Cei doi au recunoscut încă de la început că au venit în Thailanda pentru a-și testa relația după dificultățile întâmpinate în momentul în care s-au mutat împreună.

Andrușca, reacție acidă după refuzul testului poligraf

În timp ce Mocăniță a acceptat să treacă prin testul poligraf, Claudia a fost pusă în fața aceleiași opțiuni. Tocmai de aceea, unul dintre subiectele fierbinți discutate de Andrușca a fost legat de detectorul de minciuni.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Întrebată dacă ea ar fi acceptat o asemenea provocare, ispita a oferit un răspuns care a aprins imediat discuțiile în mediul online.

„Bineînțeles că aș fi acceptat! Doar un om căruia îi este frică să iasă ceva la suprafață refuză testul poligraf.”

Mai mult, Andrușca a ținut să evidențieze gestul făcut de Mocăniță.

„Mocăniță a acceptat poligraful, chiar cu riscul de a ieși lucruri la iveală. Un bărbat asumat!”

Ionuţ Mocăniță, apărat de ispita Andruşca

Deși concurentul a devenit una dintre cele mai controversate apariții ale sezonului, Andrușca este convinsă că telespectatorii nu au văzut încă întreaga poveste.

Întrebată dacă Mocăniță avea o strategie încă de acasă și doar joacă un rol în emisiune, ispita a transmis un mesaj care ar putea schimba percepția fanilor.

„În episoadele următoare, adevărul va începe să iasă încet-încet la lumină iar părerea aceasta greșită despre Mocăniță se va schimba pentru multe persoane. Nu spun că el este sfânt, dar veți înțelege la momentul potrivit.”

Andrușca a mers și mai departe atunci când a vorbit despre criticile primite de concurent.

„Sincer, la cât de denigrat a fost omul de lângă el, sincer, eu în locul lui nu mai făceam niciun poligraf.”

Cum a început apropierea dintre Andrușca și Mocăniță

Declarațiile ispitei vin după ce, în ultimele episoade, apropierea dintre ea și Mocăniță a devenit din ce în ce mai evidentă. Recent, concurentul a fost surprins petrecând timp în compania Andrușcăi și chiar cerându-i ajutorul pentru a-și lega una dintre bandanele pe care aceasta i le-ar fi oferit.

Potrivit ispitei, însă, povestea lor a început mult mai devreme.

„La Neon party, începusem să dansăm împreună, ieșeam în același timp afară, ne căutam cu privirea. Da, cam de acolo începuse povestea.”

Andrușca susține că legătura dintre ei nu a fost calculată și nici influențată de apropierea finalului.

„Totul a venit natural, fără să forțăm nimic. Și să nu uităm că suntem abia la jumătatea emisiunii, așa că mai sunt multe momente și lucruri frumoase de descoperit.”

Fanii au vrut să afle și dacă interesul lui Mocăniță a crescut după ce Andrușca l-a refuzat inițial la date. De altfel, momentul a fost intens comentat, mai ales că ispita explicase la vremea respectivă că nu interacționase suficient cu el pentru a accepta invitația.

Acum, răspunsul ei a fost unul cât se poate de sugestiv.

„Nu l-am refuzat ca să mă vrea mai tare, dar se pare că a funcționat.”

Andrușca a reacționat și la comentariile ironice despre accidentarea lui Mocăniță.

„I-au sărit două unghii din carne plus că și-a dat mâna peste cap, nu înțeleg ironia.”

În acest moment, Andrușca pare să fie cel mai puternic aliat al lui Ionuț Mocăniță din afara emisiunii. În timp ce Claudia Ion este tot mai apropiată de Eduard Vlădescu, iar relația lor este analizată la microscop de telespectatori, ispita insistă că publicul nu a aflat încă tot adevărul și că imaginea concurentului s-ar putea schimba radical în episoadele următoare.

CITEŞTE ŞI: Claudia Ion l-a înșelat pe Mocăniță! Cum a prins-o pe concurenta de la Insula Iubirii: „Am niște chestii pe care…”

Cum a reacționat Andrușca după ce Claudia Ion l-a lovit pe Eduard Vlădescu. Iubita lui Mocăniță a încercat un atac la fosta, dar a ricoșat imediat!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Îți mai aduci aminte de Camelia Enciu? Cum arată după ce a slăbit 72 de kilograme și poartă haine mulate
Îți mai aduci aminte de Camelia Enciu? Cum arată după ce a slăbit 72 de kilograme și poartă haine mulate
Cum s-a asigurat Alina Laufer că nu-și sperie copiii după liftingul facial suferit: „Mami, ce bine arăți”
Cum s-a asigurat Alina Laufer că nu-și sperie copiii după liftingul facial suferit: „Mami, ce bine arăți”
Cum arăta Frankie de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice. Puteai să juri că este sosia Angelinei Jolie!
Cum arăta Frankie de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice. Puteai să juri că este sosia Angelinei Jolie!
Cum s-a răzbunat Claudia Ion după ce Alberto Grecu a amenințat-o voalat cu dezvăluiri! „Ne auzim noi la finalul Insulei”
Cum s-a răzbunat Claudia Ion după ce Alberto Grecu a amenințat-o voalat cu dezvăluiri! „Ne auzim noi la finalul Insulei”
Prințul Marco și Remi Dobre îi atacă pe Narcis Bujor și Bianca Iotu! Fostul nu are milă după ce blonda l-a „tradus” la Insula Iubirii
Prințul Marco și Remi Dobre îi atacă pe Narcis Bujor și Bianca Iotu! Fostul nu are milă după ce blonda l-a „tradus” la Insula Iubirii
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Mediafax
„RĂSPUNSUL, în istoria americană!” Un lider rus sugerează că americanii ar trebui să-l ELIMINE pe Zelenski
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”
Adevarul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Digi24
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Click.ro
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Digi24
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
go4it.ro
Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max, mult mai scumpe în Europa. Ce pierzi dacă le cumperi din China
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu scandează, în a 27-a noapte la Arestul Central: „Să vă fie frică, poporul se ridică!” și „Călin Georgescu, executat politic!”. Robert Turcescu, printre manifestanți
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.