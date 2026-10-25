Andrușca o atacă pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță traversează unul dintre cele mai tensionate momente de la Insula Iubirii, iar în ecuație a intrat tot mai mult și ispita Andrușca. După ce Claudia a avut parte de momente apropiate alături de Eduard Vlădescu, iar Mocăniță a acceptat provocarea testului poligraf, Andrușca a decis să rupă tăcerea și să răspundă celor mai incomode întrebări primite de la fani.

Cei care urmăresc sezonul 10 știu deja că Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au intrat în competiție după aproape trei ani de relație. Ambii lucrează în industria beauty, el fiind hairstylist, iar ea nail artist. Cei doi au recunoscut încă de la început că au venit în Thailanda pentru a-și testa relația după dificultățile întâmpinate în momentul în care s-au mutat împreună.

Andrușca, reacție acidă după refuzul testului poligraf

În timp ce Mocăniță a acceptat să treacă prin testul poligraf, Claudia a fost pusă în fața aceleiași opțiuni. Tocmai de aceea, unul dintre subiectele fierbinți discutate de Andrușca a fost legat de detectorul de minciuni.

Întrebată dacă ea ar fi acceptat o asemenea provocare, ispita a oferit un răspuns care a aprins imediat discuțiile în mediul online.

„Bineînțeles că aș fi acceptat! Doar un om căruia îi este frică să iasă ceva la suprafață refuză testul poligraf.”

Mai mult, Andrușca a ținut să evidențieze gestul făcut de Mocăniță.

„Mocăniță a acceptat poligraful, chiar cu riscul de a ieși lucruri la iveală. Un bărbat asumat!”

Ionuţ Mocăniță, apărat de ispita Andruşca

Deși concurentul a devenit una dintre cele mai controversate apariții ale sezonului, Andrușca este convinsă că telespectatorii nu au văzut încă întreaga poveste.

Întrebată dacă Mocăniță avea o strategie încă de acasă și doar joacă un rol în emisiune, ispita a transmis un mesaj care ar putea schimba percepția fanilor.

„În episoadele următoare, adevărul va începe să iasă încet-încet la lumină iar părerea aceasta greșită despre Mocăniță se va schimba pentru multe persoane. Nu spun că el este sfânt, dar veți înțelege la momentul potrivit.”

Andrușca a mers și mai departe atunci când a vorbit despre criticile primite de concurent.

„Sincer, la cât de denigrat a fost omul de lângă el, sincer, eu în locul lui nu mai făceam niciun poligraf.”

Cum a început apropierea dintre Andrușca și Mocăniță

Declarațiile ispitei vin după ce, în ultimele episoade, apropierea dintre ea și Mocăniță a devenit din ce în ce mai evidentă. Recent, concurentul a fost surprins petrecând timp în compania Andrușcăi și chiar cerându-i ajutorul pentru a-și lega una dintre bandanele pe care aceasta i le-ar fi oferit.

Potrivit ispitei, însă, povestea lor a început mult mai devreme.

„La Neon party, începusem să dansăm împreună, ieșeam în același timp afară, ne căutam cu privirea. Da, cam de acolo începuse povestea.”

Andrușca susține că legătura dintre ei nu a fost calculată și nici influențată de apropierea finalului.

„Totul a venit natural, fără să forțăm nimic. Și să nu uităm că suntem abia la jumătatea emisiunii, așa că mai sunt multe momente și lucruri frumoase de descoperit.”

Fanii au vrut să afle și dacă interesul lui Mocăniță a crescut după ce Andrușca l-a refuzat inițial la date. De altfel, momentul a fost intens comentat, mai ales că ispita explicase la vremea respectivă că nu interacționase suficient cu el pentru a accepta invitația.

Acum, răspunsul ei a fost unul cât se poate de sugestiv.

„Nu l-am refuzat ca să mă vrea mai tare, dar se pare că a funcționat.”

Andrușca a reacționat și la comentariile ironice despre accidentarea lui Mocăniță.

„I-au sărit două unghii din carne plus că și-a dat mâna peste cap, nu înțeleg ironia.”

În acest moment, Andrușca pare să fie cel mai puternic aliat al lui Ionuț Mocăniță din afara emisiunii. În timp ce Claudia Ion este tot mai apropiată de Eduard Vlădescu, iar relația lor este analizată la microscop de telespectatori, ispita insistă că publicul nu a aflat încă tot adevărul și că imaginea concurentului s-ar putea schimba radical în episoadele următoare.

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