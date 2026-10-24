Claudia Ion l-a înșelat pe Mocăniță! Cum a prins-o pe concurenta de la Insula Iubirii: „Am niște chestii pe care...”

Ionuț Mocăniță a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația sa cu Claudia Ion în cadrul celui mai recent bonfire de la Insula Iubirii. Concurentul a vorbit deschis despre suspiciunile care l-au urmărit de-a lungul relației și despre motivele pentru care își dorește ca partenera lui să fie supusă unui test poligraf.

Mocăniță susține că există mai multe întrebări la care încă nu a primit răspuns și că experiența din cadrul emisiunii l-a determinat să scoată la iveală aspecte pe care le-a ținut ascunse până acum. Acesta a mărturisit că încrederea dintre ei a fost afectată de-a lungul anilor, iar anumite episoade din trecut continuă să îl macine.

Mocăniță vrea ca și Claudia să treacă testul poligraf

După ce a acceptat să fie supus testului poligraf pentru a-și susține declarațiile, concurentul a dezvăluit că își dorește același lucru și din partea Claudiei. Acesta spune că are nelămuriri pe care și-ar dori să le clarifice definitiv.

„S-a ajuns și la un test poligraf, sau cum se numește, și v-am zis da, că vreau să-i demonstrez niște lucruri. Dar, în același timp, aș vrea și eu, la rândul meu, pentru că am niște chestii la care aș vrea și eu să-mi răspundă, dacă Insula îmi dă și mie posibilitatea. Pentru că poate n-am intrat în subiect aici, cu Radu, dar mi-aș dori să-mi răspundă și ea mie la niște… la niște întrebări care, pe mine, poate m-au făcut să nu mai fiu acolo de cele mai multe ori”, a declarat Mocăniță.

Acesta a explicat ulterior și în fața ispitelor că speră să profite de oportunitate pentru a obține răspunsurile pe care le caută.

„Am povestit puțin cam ce întrebări mi-am pus eu de când sunt aici. Sunt niște chestii… Poate ce i-am făcut eu ei acum, înainte să venim, mi s-a întâmplat și mie la începutul relației cu ea. Am expus oarecum că a fost o relație toxică și că s-au întâmplat niște chestii. Radu, la final, mi-a spus că pot să fac un test poligraf, să-i demonstrez Claudiei ce s-a întâmplat atunci. Și aș vrea să mă folosesc de oportunitatea asta ca să pun întrebările corecte și să răspundă și ea la poligraf. Sper să accepte.”

Ce l-a făcut pe Mocăniță să își piardă încrederea în Claudia

În timpul discuțiilor de la vilă, concurentul a recunoscut că nu se simte deloc confortabil să vorbească public despre problemele din relația sa. Cu toate acestea, spune că a ajuns în punctul în care simte nevoia să spună lucrurilor pe nume.

„Îmi pare rău că spun toate chestiile astea și că mă vede o țară întreagă. Îmi pare rău că n-am putut să rezolv chestiile în alt fel, pentru că nu mă simt… Nu mă simt deloc ok. Și mă gândesc mai ales la prietenii și familia ei.”

Mocăniță a făcut apoi o dezvăluire legată de începutul relației cu Claudia, mărturisind că i-a promis acesteia că nu va vorbi niciodată despre acel episod. Se pare că iubita lui alerga după doi iepuri în același timp și Ionuț a prins-o că are o relație amoroasă de care el habar nu avea.

„Când ne-am cunoscut prima dată, ea era deja cu un băiat. Era de un an și jumătate, doi ani, nu știu. Și mie nu mi-a zis. Timp de o lună de zile, ea s-a mai văzut cu băiatul ăla. I-am promis că nu o să spun chestia asta, dar trebuie să o spun, pentru că trebuie să le rezolvăm pe toate.”

Concurentul a mai afirmat că, de-a lungul relației, a avut deseori impresia că alți bărbați încercau să se apropie de Claudia. La momentul respectiv a încercat să își reprime suspiciunile, însă după despărțire anumite lucruri i-au atras din nou atenția.

„Eu am ieșit de câteva ori în cluburi, la mare, și aveam un grup de prieteni prin prietena ei. Și aveam impresia constant că se dă cineva la ea, că îi face ochi dulci, că încontinuu se activa. Nu știam dacă e din cauză că ea a început să mă mintă de atunci și că s-au mai întâmplat multe alte lucruri. Și am zis: «Bă, sunt paranoic».”

Dezvăluirile făcute după despărțire

Mocăniță susține că unul dintre momentele care i-au alimentat cel mai mult neîncrederea a avut loc imediat după despărțirea de Claudia.

„Și, când ne-am despărțit, când a venit la mine și și-a luat hainele și a plâns cu mine și așa mai departe, s-a dus și s-a văzut fix cu băiatul despre care eu credeam că… Și au avut și o relație, despre care am aflat după aceea. La câteva zile, o săptămână, ea mi-a spus că era vulnerabilă.”

Acesta a continuat și a spus că a aflat ulterior informații care l-au afectat profund.

„Mi-a povestit cum… cum băieții ăia râdeau de mine și eu eram singurul care nu știa.”

În ciuda acuzațiilor aduse Claudiei, concurentul și-a recunoscut și propriile greșeli. El a admis că, la un moment dat, a intrat pe Tinder și a purtat conversații cu alte persoane, deși consideră că ar fi trebuit să își dea seama încă de atunci că relația lor se confrunta cu probleme serioase.

„O dată am intrat și pe Tinder. Eu aveam Tinderul făcut de mult și am intrat pe Tinder și am vorbit, efectiv. Parcă simțeam că nu mai sunt acolo, în relație, și mă simțeam liber. Nu sunt mândru de asta, pentru că trebuia să-mi pun semne de întrebare de atunci.”

Concurentul a concluzionat că problemele de comunicare, lipsa de încredere și tensiunile acumulate în timp l-au făcut să aplice la Insula Iubirii, convins că relația nu mai funcționa așa cum și-ar fi dorit.

„Doar că era chestia toxică. A început de prima dată și de acolo și lipsa de comunicare și de tot și de… Eu am știut că nu mai sunt eu 100% și că de asta nici nu am cerut-o (n.r. de soție), de asta poate nici nu mi-am mai făcut planuri așa mari de viitor. De asta am și aplicat la Insula Iubirii. Dacă era totul cum trebuia, nu mai ajungeam la Insula Iubirii, că nu aveam nevoie.”

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