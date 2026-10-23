Ce a făcut Mocăniță cu prietena Claudiei Ion, de fapt. Așa a aflat ea de idila lui: „Înainte de Ziua Îndrăgostiților, pe 13 februarie”

Ce a făcut Mocăniță cu prietena Claudiei Ion, de fapt. Așa a aflat ea de idila lui: „Înainte de Ziua Îndrăgostiților, pe 13 februarie”
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Claudia Ion şi Ionuţ Mocăniţă
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Claudia Ion a făcut dezvăluiri neașteptate despre momentul în care a aflat că relația sa cu Ionuț Mocăniță nu era atât de perfectă pe cât credea ea. Concurenta a povestit cum niște prietene au alertat-o că iubitul ei s-ar vedea pe ascuns cu o apropiată de-ale sale, informație care a făcut-o să își pună pentru prima dată serioase semne de întrebare.

Potrivit declarațiilor sale, totul s-a petrecut înainte de participarea la Insula Iubirii. Deși a recunoscut că a fost profund rănită de ceea ce a descoperit, Claudia Ion spune că a ales să îi mai acorde o șansă lui Ionuț Mocăniță, convinsă că sentimentele pe care le are pentru el sunt mai puternice decât trădarea pe care a simțit-o.

Ce a făcut Mocăniță cu prietena Claudiei Ion

Claudia a povestit că întreaga situație are legătură cu o prietenă pe care chiar ea o invitase la o petrecere de Revelion – pe care grupul ei de prietene a poreclit-o „Gândacul”. La acel moment, nu avea niciun motiv să creadă că femeia respectivă ar putea deveni motiv de conflict în relația ei.

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Totul s-a schimbat însă înainte de Ziua Îndrăgostiților, când a fost contactată de mai multe prietene care i-au transmis că Ionuț Mocăniță s-ar vedea cu aceasta.

„Deci, povestea spusă de mine, mai cu sens, e următoarea: de Revelion am fost la o petrecere unde eu mi-am chemat prietena asta, într-adevăr. Ea mai fusese la noi și era o prietenă cu care eu nu vorbeam foarte mult, dar care ieșea mereu cu mine afară. Înainte de Ziua Îndrăgostiților, pe 13 februarie, mă sună niște prietene.”

Concurenta a explicat că vestea a luat-o complet prin surprindere, mai ales că era convinsă că trăiește una dintre cele mai stabile relații din viața sa.

„Eu eram acasă, făceam mâncare. Și îmi spune o fată: «Claudia, te rog frumos, lasă tot ce faci și vino acum la un anumit restaurant. Gândac, așa îi spuneam noi, se vede cu Ionuț». Mamă, când mi-a zis «Gândac se vede cu Ionuț», eu am zis: «Nu, n-are cum». Eu nu îmi imaginam o relație mai perfectă decât ce aveam eu. Și când a zis «Gândac se vede cu Ionuț», a fost trezirea la realitate.”

Claudia, despre mesajele dintre Mocăniță și „Gândac”

După apelul primit, Claudia spune că au început să apară și alte detalii care i-au întărit suspiciunile. Prietenele sale i-au arătat mai multe informații, iar ea a descoperit inclusiv schimburi de mesaje care au pus-o pe gânduri.

„Și au început să-mi zică: «Uite poza de la LinkedIn, uite așa, uite așa». Am văzut la ea pe TikTok două mesaje în care i-a zis: «Sigur nu vine Claudia acasă?» și așa mai departe. Știam eu de ce-i zicem Gândac.”

Ajunsă față în față cu iubitul ei, Claudia a cerut explicații și a vrut să afle de ce s-a ajuns în această situație.

„Și am ajuns acasă, matrafoxată toată la față, și întrebarea mea a fost: «De ce?». «De prost.» Ăsta a fost răspunsul. Și după: «Nu meriți așa ceva, am greșit», bla, bla, bla.”

Ulterior, concurenta a discutat și cu prietena implicată, încercând să afle exact ce s-a întâmplat între aceasta și Ionuț Mocăniță.

„Eu am luat-o și pe ea: «Făi, fată, ai făcut-o, n-ai făcut-o? Măcar fii sinceră și spune-mi și mie tot adevărul, așa cum a fost. Că măcar să știu, dacă continui cu omul ăsta, pentru ce continui. Te-ai ****, nu te-ai ****? Zi-mi și mie, să știu.»”

Claudia a ales să-l creadă pe Ionuț Mocăniță

Chiar dacă întreaga situație a afectat-o profund, Claudia Ion spune că a ales să creadă că lucrurile nu au mers mai departe între iubitul ei și prietena sa.

„Și alegerea mea a fost să-l cred. Că, ok, poate chiar nu s-a culcat cu ea. Eu, în sufletul meu, cred cu toată inima mea că el nu s-a culcat cu ea. Nu știu… iubesc prea mult. Prea mult.”

Mărturisirea concurentei a generat reacții și din partea băieților din emisiune. În testimonial, Cătălin Brînză a comentat situația printr-o afirmație scurtă și directă.

„E ceva toxic tare acolo. Ceva toxic tare.”

De asemenea, Alberto Grecu s-a întrebat dacă într-o astfel de relație mai există respectul pe care Claudia îl merită.

„Păi și respectul față de tine, ca femeie? Te pui pe primul loc și să te pună el pe primul loc. Unde mai e?”

Întrebată dacă este convinsă că lui Ionuț îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat sau doar pentru faptul că a fost descoperit, Claudia a oferit un răspuns care a atras atenția tuturor.

„Bună întrebare. Cred că a fost prins. Și nu știu dacă sunt fericită că l-am prins, să știi. Din iubirea pe care eu i-o port lui, care e așa de mare… Uite, cât vezi tu apa asta de mare, atât de mult îl iubesc.”

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