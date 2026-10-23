Cum s-a asigurat Bianca Iotu că Remi Dobre nu o va înșela la Insula Iubirii. Obiectele pe care concurentul vrea să i le dea acum lui Narcis Bujor

Cum s-a asigurat Bianca Iotu că Remi Dobre nu o va înșela la Insula Iubirii. Obiectele pe care concurentul vrea să i le dea acum lui Narcis Bujor
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Insula Iubirii
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Relația dintre Remi Dobre și Bianca Iotu a fost una dintre cele mai comentate povești din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, după apropierea concurentei de ispita Narcis Bujor. După imaginile care au stârnit ample reacții în rândul telespectatorilor și după despărțirea confirmată în cadrul emisiunii, un nou moment surprinzător a atras atenția publicului.

La scurt timp după ce relația dintre Bianca Iotu și Remi Dobre s-a încheiat în Thailanda, concurentul a dezvăluit că deține două perechi de boxeri personalizați cu imaginea fostei partenere, iar intenția sa este să i le ofere acum lui Narcis Bujor, bărbatul cu care Bianca a avut o apropiere intensă în timpul emisiunii.

“Cadoul” lui Remi Dobre pentru ispita Narcis

Remi Dobre a scos două perechi de boxeri negri personalizați cu fotografia Biancăi Iotu și imprimeuri în formă de inimă. Concurentul i-a spus lui Ionuţ Mocăniţă că articolele vestimentare, cu care Bianca Iotu a vrut să se asigure că Remi nu va avea succes cu ispitele, reprezintă acum un cadou pe care intenționează să i-l ofere lui Narcis Bujor.

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Probabil că prin gestul ironic adresat ispitei Narcis, Remi încearcă să treacă mai uşor peste faptul că relaţia sa cu Bianca Iotu a luat sfârşit. De asemenea, Ionuţ Mocăniţă a mărturisit la testimonial că îi înţelege suferinţa lui Remi, spunând că nimănui nu îi este uşor să gestioneze o astfel de situaţie.

„Din păcate, sunt multe lucruri care mă duc cu gândul la Bianca și ăsta a fost unul dintre ele, pentru că îmi aduceam aminte când a fost Bianca în vacanță cu prietenii ei și îmi trimitea poze îmbrăcată cu haine din alea de masaj, știi? Așa, jumătate de oră ești ok, și după aia, bam, începe iar totul, știi? A făcut-o știind că eu o să văd. A făcut-o cu un artist care se uita după camere. Și a făcut-o la un timp atât de scurt după un pupic? Eu am convingerea asta, că a făcut-o intenționat. Asta e cel mai greu.

Noi ne-am uitat la două episoade din emisiunea asta și, în alea două episoade, cât am văzut, Narcis ăsta dansa cu focul, zicea că scrie poezii, că face tatuaje și, la un moment dat, a făcut și un backflip. Și eu am zis: „Bă, dă-l dracu’, ăsta nu are niciun defect. Dacă vine ăsta, te-a f***** sigur.” Opa!”, a mărturisit Remi Dobre în timpul ediției de vineri, 23 octombrie.

Bianca Iotu și Narcis Bujor s-au apropiat

Bianca Iotu și Remi Dobre au intrat în competiție pentru a-și testa relația de trei ani. Pe parcursul experienței din Thailanda, concurenta s-a apropiat din ce în ce mai mult de ispita Narcis Bujor, apropiere care a culminat cu scene romantice și ulterior cu decizia de a pune capăt relației sale cu Remi.

În cadrul ceremoniei focului, Bianca Iotu a confirmat că nu își mai dorește să continue relația și a ales să meargă pe un alt drum, susținând că experiența din emisiune a ajutat-o să își clarifice sentimentele. De asemenea, concurenta a făcut și o serie de declarații despre problemele existente în relația cu Remi înainte de participarea la Insula Iubirii.

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