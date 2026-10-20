Bianca Iotu și Narcis Bujor, la un pas să se înece la filmările Insula Iubirii: „Mă rugam să nu mor”

Narcis Bujor a spus adevărul despre momentele petrecute în mare alături de Bianca Iotu / Sursa foto: Colaj Cancan
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După 11 zile petrecute pe „Insula Iubirii”, Bianca Iotu, partenera lui Remi Dobre, a cedat tentației și s-a apropiat de ispita masculină Narcis Bujor. Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime, iar imaginile difuzate în cadrul emisiunii au stârnit controverse în rândul telespectatorilor. Recent, Narcis a participat la „Un podcast mișto”, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre momentele petrecute alături de concurentă în mare.

Deși scenele difuzate au surprins apropierea romantică dintre Bianca și ispita sa, Narcis a povestit că experiența din apă a fost una care l-a speriat. Acesta a mărturisit că, la un moment dat, s-a temut că atât el, cât și Bianca s-ar fi putut îneca.

Narcis Bujor, dezvăluiri despre momentele petrecute în mare cu Bianca Iotu

În ultimele episoade ale emisiunii „Insula Iubirii”, Bianca Iotu și Narcis Bujor au petrecut momente romantice pe plajă. Mai mult decât atât, apropierea dintre ei a devenit tot mai evidentă. După ce s-au sărutat, cei doi au intrat în mare. Acolo au continuat să petreacă timp împreună, departe de ceilalți concurenți.

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Ulterior, partenera lui Remi și ispita masculină s-au retras în cameră, mai exact în baie, unde au continuat discuția. Bianca a făcut o remarcă referitoare la adâncimea apei. Astfel că, Narcis a venit cu explicații despre ceea ce s-a întâmplat în timpul momentelor petrecute în mare.

Invitat în podcastul lui Bursucu, acesta a povestit că situația a fost mai dificilă decât s-a văzut în imaginile difuzate la televizor. Narcis a recunoscut că s-a temut pentru propria viață, dar și pentru siguranța Biancăi.

„Era să ne înecăm când am mers în mare. Efectiv în acele momente mă rugam să nu mor. Mă rugam să nu pățească nici ea ceva”, a declarat Narcis Bujor în podcastul lui Bursucu.

Cum s-a apropiat Bianca Iotu de ispita masculină

Bianca Iotu a venit la „Insula Iubirii” alături de Remi Dobre, cu scopul de a-și testa relația. Pe parcursul experienței din Thailanda, concurenta a petrecut tot mai mult timp în compania lui Narcis Bujor. Interacțiunile dintre ei au dus la o apropiere care a depășit nivelul unui simplu flirt.

Înainte de momentul în care a cedat tentației, Bianca i-a mărturisit ispitei că se simte relaxată în preajma lui și că acesta reprezintă un pericol pentru relația sa. De asemenea, concurenta a recunoscut că există posibilitatea să cadă în ispită, fără să ofere atunci un răspuns categoric.

Pe măsură ce zilele au trecut, apropierea dintre cei doi s-a intensificat. În cele din urmă, imaginile difuzate de Antena 1 au arătat că Bianca și Narcis au ajuns în ipostaze intime. De altfel, concurenta a ales să vorbească deschis despre experiența trăită.

Bianca Iotu a căzut în ispită cu Narcis Bujor, după 11 zile petrecute în Thailanda / Sursa foto: Captură Antena 1

Ce s-a întâmplat cu relația Biancăi și a lui Remi după imaginile difuzate

Momentele intime dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor au avut consecințe și asupra relației concurentei cu Remi Dobre. În cadrul ceremoniei focului, acesta a urmărit imaginile cu partenera sa și ispita masculină. Totodată, reacția influencerului a fost una puternică.

Potrivit imaginilor difuzate în ediția din 17 octombrie, Remi a văzut apropierea dintre cei doi, inclusiv scenele în care Bianca și Narcis s-au retras în cameră. Ulterior, concurentul a făcut un gest simbolic, aruncând talismanul pe care îl purta la gât în foc.

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