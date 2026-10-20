Cine este bărbatul cu care Bianca Iotu își petrece timpul după despărțirea de Remi și idila cu Narcis Bujor

Bianca Iotu este una dintre cele mai controversate concurente din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de Remi Dobre pentru a-și testa relația. Doar că acolo concurenta a căzut în ispită cu Narcis Bujor, ceea ce a stârnit reacții în mediul online.

Parcursul celor doi concurenți de la insulă este neașteptat. Pare că diferența de vârstă, de principii și de valori și-au spus cuvântul și Bianca Iotu s-a despărțit de Remi Dobre. Blondina s-a iubit cu Narcis Bujor fără regrete, repetând scenariul de anul trecut, în baie. Imaginile l-au copleșit pe Remi, însă ambii au decis că relația lor a ajuns la final. Chiar și așa, după emisiune, pare că Bianca Iotu și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat. Aceasta apare în mediul online alături de un fotograf, iar privirile și zâmbetele de pe chipurile lor sugerează că adoră să petreacă timp împreună. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este bărbatul cu care Bianca Iotu își petrece timpul

Despărțirea de Remi i-a dat frâu liber concurentei de la Insula Iubirii. După ce fanii emisiunii au văzut conexiunea dintre ea și Narcis, mulți s-au gândit că idila ar putea continua și după filmări. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. Ispita avea deja acasă o iubită, pe Alina, deci o posibilă relație este exclusă. Așadar, Bianca Iotu a găsit alinare în brațele unui alt bărbat.

Înalt, bine făcut, fotograf și videograf de evenimente, pare că a cucerit-o pe blondină. Este vorba despre Șerban Claudiu-George, un tânăr pasionat și de organizarea de evenimente, dar și de „influencereală”. Cei doi au fost în vacanțe împreună, se plimbă tot mai des și publică momente din viața lor în mediul online. Mai mult, acesta îi face fotografii impresionante pe care Bianca le publică pe rețelele de socializare. Nu este clar dacă fotograful a „câștigat războiul” și a pus-o pe un piedestal pe fosta lui Remi, însă un lucru este cert: se distrează de minune și sunt foarte apropiați.

Bianca Iotu s-a iubit cu Narcis Bujor

Concurenta s-a apropiat de ispită fără să se gândească prea mult la partenerul ei, Remi Dobre. Aceasta s-a retras pe plajă cu Narcis, s-au deschis unul față de celălalt, s-au sărutat, iar apoi au intrat în apă. Atingerile tandre au continuat, astfel că au decis că este momentul să meargă în vilă să concretizeze momentul în baia camerei în care concurenta a locuit pentru 21 de zile.

Acolo au întreținut relații intime, iar așa s-a aprins flacăra ispitei. De partea cealaltă, Remi s-a îndreptat către Daniela Pană și s-au sărutat, la rândul lor, mărturisindu-i că o dorește în momentul în care filmările se vor termina. Așadar, Remi și Bianca au călcat strâmb în același timp, dar fără să știe.

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