Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da „fatala” celui care i-a furat iubita: „Știai?”

Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da "fatala" celui care i-a furat iubita: "Știai?"
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Remi Dobre și Narcis Bujor/ sursa foto: colaj CANCAN
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Relația dintre Remi Dobre și Bianca Iotu a ajuns la final, după ce concurenta a căzut în brațele ispitei Narcis Bujor. În urma imaginilor pe care tânărul le-a văzut, Radu Vâlcan a organizat un bonfire special în care cei doi sunt puși față în față. Ispita nu se abține și îl umilește pe concurent, însă acum i-a dat replica. 

Narcis Bujor l-a umilit pe Remi Dobre, adresându-i cuvinte jignitoare. În urma imaginilor care vor fi difuzate în ediția următoare, urmăritorii emisiunii i-au luat apărarea tânărului. Dacă până acum a fost plecat din țară și nu a reacționat, fostul contabil nu s-a mai abținut și a publicat un videoclip în mediul online. Fostul partener al Biancăi Iotu a transmis un mesaj prin care se referea la inteligența cel cu care blondina a călcat strâmb. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează

Războiul dintre Narcis și Remi continuă dincolo de emisiune. După ce au apărut imaginile în care ispita îl umilește și amenință pe concurent, numeroase reacții au apărut în mediul online. Printre cei care au comentat se numără chiar și Prințul Marco.

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Pe de altă parte, fostul partener al Biancăi Iotu nu a lăsat lucrurile așa. Acesta a făcut un videoclip pe pagina sa în care transmite că jignirile lui Narcis nu îl fac pe acesta mai inteligent.

„Știai că nu devii mai inteligent dacă mă faci pe mine prost? Zic așa, ca fapt divers”, a spus Remi Dobre, în mediul online.

Remi Dobre/ sursa foto: social media

Remi Dobre/ sursa foto: social media

Ce i-a spus Narcis Bujor lui Remi Dobre

În cadrul bonfire-ului special, Narcis și Remi discută despre relația pe care a încheiat-o tânărul cu Bianca Iotu. Cei doi își aruncă vorbe, însă ispita îl jignește, umilește și amenință. Cel cu care s-a iubit blondina îi spune fostului ei partener că nu ar trebui să își permită ironii cu el, mai ales că nu îl cunoaște.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula iubirii. Obiectul intim care l-a lăsat mască până și pe Radu Vâlcan

Ce semn i-a transmis Remi Dobrei Biancăi Iotu, după ce a văzut imaginile din baie cu Narcis Bujor. Momentul difuzat de Antena 1 a fost observat de puțini români

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