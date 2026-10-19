Ce semn i-a transmis Remi Dobrei Biancăi Iotu, după ce a văzut imaginile din baie cu Narcis Bujor. Momentul difuzat de Antena 1 a fost observat de puțini români

Ce semn i-a transmis Remi Dobrei Biancăi Iotu, după ce a văzut imaginile din baie cu Narcis Bujor. Momentul difuzat de Antena 1 a fost observat de puțini români
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Remi Dobre/ sursa foto: colaj CANCAN
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Relația dintre Remi Dobre și Bianca Iotu s-a rupt la Insula Iubirii. Cei doi au ajuns la final, după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Pentru că nu mai formează un cuplu, tânărul a aruncat colierul, simbolul conexiunii în foc. 

Gestul său a venit imediat după ce a văzut imaginile cu partenera sa și ispita. Bianca și Narcis s-au apropiat pe plajă, s-au sărutat în apă, iar apoi, repetând scenariul de anul trecut, au întreținut relații intime în baie. Remi Dobre i-a transmis și un mesaj ferm atunci când a aruncat colierul, însă puțini au observat că a avut și un semn obscen. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce semn i-a transmis Remi Dobre Biancăi Iotu, după ce a văzut imaginile din baie cu Narcis Bujor

După o relație de trei ani cu suișuri și coborâșuri, infidelitate și puțină încredere, relația lor a ajuns la final. În timp ce Bianca Iotu se iubea cu Narcis Bujor, Remi Dobre i-a oferit pupici ispitei Daniela Pană.

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Doar că imaginile pentru concurent au fost mai dureroase decât pentru blondină, semn că aceasta nu mai avea de mult sentimente. Povestea de iubire s-a încheiat oficial atunci când Remi a aruncat în focul de la bonfire colierul.

Pe de altă parte, momentul a fost marcat și de un alt gest. Printre cuvintele pe care le-a transmis influencerul fostei sale partenere, a făcut un gest obscen, dar pe care puțini oameni l-au observat. Gestul semnifică libertatea pe care i-o oferă Biancăi de a retrăi momentele palpitante cu Narcis sau poate, cine știe, un alt bărbat.

„Bianco, verde, da? Îl vezi? Te-am pupat, sănătate, drum bun la Vama Veche la…”, i-a transmis Remi Dobre Biancăi Iotu, la Insula Iubirii.

Remi Dobre/ sursa foto: captură Antena 1

Remi Dobre/ sursa foto: captură Antena 1

Remi Dobre, umilit de ispita Narcis Bujor

Concurentul și ispita s-au întâlnit în cadrul unui bonfire special. Cei doi au avut un schimb de replici acide, însă Narcis Bujor a trecut la un alt nivel.

Acesta l-a umilit pe cel căruia i-a furat iubita, adresându-i cuvinte jignitoare. Momentul a devenit viral în mediul online, iar oamenii au reacționat imediat, luându-i apărarea lui Remi.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Bianca Iotu rupe tăcerea despre banii din relația cu Remi Dobre: „Eu l-am întreținut”

Narcis nu e primul bărbat cu care Bianca l-a ”tradus” pe Remi. Când s-a întâmplat totul

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