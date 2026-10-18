Bianca Iotu rupe tăcerea despre banii din relația cu Remi Dobre: „Eu l-am întreținut”

În ediția de sâmbătă, 17 octombrie, a emisiunii Insula iubirii, Bianca Iotu a aruncat în foc simbolul care o lega de Remi Dobre, punând astfel punct relației de trei ani. Concurenta a ajuns la ceastă decizie după ce s-a lăsat ispitită de Narcis Bujor, altături de care a petrecut o noapte de amor.

În timpul ceremoniei focului, Bianca a mărturisit că decizia de a rupe relația cu Remi a fost luată cu mult înainte ca ea să pice testul fidelității de la Insula iubirii, însă după noaptea petrecută cu Narcis Bujor a simțit că este pregătită să arunce în foc colierul care semnifică conexiunea lor.

Pe lângă nemulțumirile legate de diferența de vârstă de 12 ani dintre ei, Bianca s-a confesat fetelor și le-a mărturisit că în cei trei ani de relație cu Remi ea a fost cea care și-a întreținut partenerul. Mai exact, ea plătea toate facturile, chiria, mâncarea și vacanțele lor.

„Eu aș vrea să-i dau un mesaj fratelui meu să-i spun să-i strângă hainele ăstuia din casă, să fie gol. Ani de zile nu a plătit nimic, chirie, cheltuieli, mâncare, vacanțe. Să stea la domnișoara de acum”, le-a spus Bianca fetelor.

Ce a spus Remi după ce a văzut imaginile +18 cu Bianca și Narcis

Imaginile din noaptea în care Bianca a „căzut în păcat” au ajuns și la Remi. În timpul ceremoniei focului, el și-a găsit cu greu cuvintele pentru a spune ceea ce simte și a catalogat escapada iubitei sale drept o răzbunare.

”Mă stăpânesc cu greu din cauza emoțiilor. Nu e neapărat ușor să vorbesc, dar voi încerca să continui, sper să fiu coerent. Primul lucru pe care vreau să-l spun. Aceasta e realitatea, nu a făcut nimic mai mult decât ce am făcut eu când am înșelat-o. Simpla diferență e că asta e filmat și ce am făcut eu nu a fost filmat. Iar asta mă duce cu gândul că a venit aici ca să se răzbune. Ar mai fi un mic detaliu. Noi cu o zi înainte am zis că ne despărțim”, a declarat Remi Dobre după ce a văzut imaginile cu Bianca și Narcis.

Bianca Iotu: „Merit un băiat care să mă iubească”

Fără regrete și cu inima împăcată, Bianca Iotu și-a asumat în totalitate faptul că a picat testul fidelității de la Insula Iubirii. După momentul intim petrecut împreună cu Narcis, concurenta a mărturisit că se simte pregătită pentru un nou capitol în viața ei, unul în care își dorește alături un bărbat responsabil, care să o respecte și care să o aprecieze.

„Ne-ai tot zis să facem ce simțim, iar eu am simțit că nu mai este loc de relația cu Remi. Am învățat în ultimele săptămâni că merit mai mult, mai bine. Merit un băiat care să mă vadă, să mă aleagă, să mă iubească, să mă respecte și cu ajutorul experienței mi-am adus aminte că este posibil, că se poate. Oricum eu decizia am luat-o mai demult. Îmi pare rău că nu am făcut-o data trecută”, a declarat Bianca Iotu înainte să arunce colierul în foc.

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