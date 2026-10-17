Bianca Iotu și Narcis Bujor au vorbit despre apropierea lor: „Aș mai face-o de o mie de ori”

Bianca Iotu și Narcis Bujor au vorbit despre apropierea lor: „Aș mai face-o de o mie de ori”
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Narcis Bujor și Bianca Iotu/ sursă foto: captură video
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În ediția de sâmbătă, 17 octombrie, la ceremonia focului, Bianca Iotu a aruncat în foc colierul pe care îl purta împreună cu Remi. Decizia radicală a fost luată după noaptea de amor petrecută cu Narcis Bujor. 

Narcis Bujor a avut ocazia să îi explice Biancăi Iotu cum stă treaba cu regula celor trei „i”: imposibil, improbabil și inevitabil. Într-un moment de relaxare pe malul mării, amețiți de aburii licorii lui Bachus, după o petrecere de pomină pe Insula afetelor, inevitabilul s-a produs între cei doi. Imaginile interzise minorilor nu au putut fi difuzate la TV, însă pregătirile pentru noaptea de amor și săruturile pasionale din mare au fost mai mult decât sugestive și suficiente.

În urma celor întâmplate, Bianca Iotu a mărturisit că își asumă complet decizia de a petrece o noapte în compania lui Narcis și că nu regretă absolut nimic. Ba mai mult, ea a mărturisit că ar repeta oricând experiența.

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Bianca Iotu: ”Important e că mi-a redat zâmbetul acesta. Eu m-am bucurat. Nu, zero, Doamne… nimic, aș mai face-o de o mie de ori, în aceeași ordine! A fost ceva natural. Nu mă gândeam niciodată că se poate ajunge aici.

Narcis Bujor: S-a bucurat de moment. Ne-am bucurat amândoi.

Narcis Bujor și Bianca Iotu/ sursă foto: captură video

Bianca Iotu: „Am simțit că nu mai e loc în relația cu Remi”

În ediția de sâmbătă, 17 octombrie, fetele au fost invitate la ceremonia focului, iar înainte ca Radu Vîlcan să le arate imaginile cu iubiții lor, Bianca Iotu a făcut un gest neașteptat și a renunțat la colierul care o unea de Remi, punând astfel capăt relației cu el.

”Flacăra cred că s-a aprins pentru mine, dar nu cred că mă afectează atât de tare. În seara asta aș vrea să returnez colierul. Povestim după aceea, că oricum dă urât cu ținuta mea. Ne-ai tot zis să facem ce simțim, iar eu am simțit că nu mai este loc de relația cu Remi. Am învățat în ultimele săptămâni că merit mai mult, mai bine.

Merit un băiat care să mă vadă, să mă aleagă, să mă iubească, să mă respecte și cu ajutorul experienței mi-am adus aminte că este posibil, că se poate. Oricum eu decizia am luat-o mai demult. Îmi pare rău că nu am făcut-o data trecută”, a declarat Bianca Iotu înainte să arunce colierul în foc.

Așa cum a presimțit înainte de a  ajunge la ceremonia focului și înainte de a arunca colierul, una dintre flăcările ispitei s-a aprins chiar pentru Bianca Iotu. Asta după ce Remi s-a distrat în club cu ispita Daniela, iar la un moment dat, când credeau că nu sunt filmați, s-au sărutat.

”Am avut niște tentative de a ne apropia în drumul spre toaletă. El era foarte atent și speriat să nu fie camere, pentru că tocmai a menționat că nu și-ar dori să facă nimic în fața camerelor. A fost doar o joacă a noastră, cum ne-am mai jucat în nenumărate rânduri. Am avut tendința să se întâmple asta, dar el făcea semn că sigur sunt camere”, a declarat ispita Daniela.

Narcis Bujor a „muncit” din greu la Insula Iubirii: „Am ieșit obosit și fizic și psihic. A fost foarte epuizant”

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