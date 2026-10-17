Narcis Bujor a „muncit” din greu la Insula Iubirii: „Am ieșit obosit și fizic și psihic. A fost foarte epuizant”

Narcis Bujor a fost una dintre surprizele actualului sezon Insula Iubirii. Fanele emisiunii au fost extrem de încântate să îl vadă, din nou, în postura de ispită. Iar spre deosebire de sezonul trecut, se pare că de această dată Narcis a „muncit” mult mai mult la Insula Iubirii. Concurentele din acest sezon nu l-au neglijat deloc.

Dacă în sezonul trecut Narcis nu a avut parte de prea multă acțiune, situația s-a schimbat complet în sezonul 10. Ispita masculină a făcut ravagii și chiar a destrămat un cuplu. Între el și Bianca Iotu s-au aprins scântei, iar pasiunea a fost mare, mai ales în baie. Concurenta a uitat de iubitul său și a mers all in pe Narcis.

Ei bine, întrebat despre sezonul 10 din Insula Iubirii, Narcis Bujor spune că este un sezon de foc, în care foarte multe s-au întâmplat. Atât de multe, încât ispita s-a întors epuizată acasă. Dacă sezonul trecut a semănat mai degrabă cu o vacanță pentru Narcis, acum experiența pare că a fost una extrem de intensă și pentru el. Să fie Bianca Iotu motivul pentru care Narcis s-a întors atât de epuizat? Cert este că ispita a plecat din Thailanda obosită atât fizic, cât și psihic.

„Anul ăsta, nu știu, eu consider că a fost… Cred că au avut suficient material pentru două sezoane în anul ăsta. Și cred că au fost mai multe lucruri în sezonul ăsta decât au fost în toate 10 adunat. Anul trecut ce am trăit acolo și ce am trăit când am văzut emisiunea la televizor au fost două chestii diferite. Pentru că, dacă mă întrebai, eu nefiind atât de implicat atunci, cred că echipa și-a făcut foarte bine treaba. Dar acțiunea nu a fost atât de… În schimb, anul ăsta… am ieșit obosit! Am ieșit obosit și fizic și psihic. A fost foarte epuizant. Dar și frumos în același timp”, a declarat Narcis Bujor, potrivit libertatea.ro.

„A fost mult mai intens pentru mine”

Așadar, sezonul 10 Insula Iubirii a fost unul intens pentru Narcis. Ispita a venit cu aceeași dorință de a ajuta concurentele, iar acum și-a făcut treaba bine. A trăit din plin fiecare moment și a încercat să se bucure de toate experiențele.

Narcis spune că a trăit sincer și intens conexiunile formate în Thailanda, însă a încercat să păstreze o delimitare între experiențe și sentimente.

„A doua experiență este mult diferită, chiar nu pot… Nu găsesc lucruri comune. Sezonul acesta a fost mult mai intens pentru mine. Consider că am găsit persoanele să le pot ajuta și mi-am folosit acea parte din mine care simte nevoia să ajute. Anul ăsta m-am bucurat poate de mai multe ieșiri. Sunt interesante, e o țară nouă, vezi lucruri acolo, trăiești acele lucruri cu o persoană, încerci să te bucuri de ele. Încerci să trăiești momentul acela. Eu personal încerc să trăiesc aceste momente fără să atașez momentul și de persoana cu care sunt. Eu trăiesc momentul acela pentru mine! Dar fiind experiența lor și fiind testul lor, am încercat să-l fac despre ei”, a mai spus Narcis Bujor.

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